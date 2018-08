Musika

Zuzeneko emanaldiek Bilbo hartuko dute udazkenean

2011/09/01

Udako jaialdien eztandaren ostean, kontzertu aretoen zirkuituak garrantzia hartuko du datozen hilabeteetan. Indie musika, rocka eta soul doinuak izango dira protagonista nagusiak.

Irailetik aurrera, kontzertua aretoek beteko dute udako jaialdiek utzitako lekua. Taldeek bira luzeak hasiko dituzte eta areto txikietan gozatuko ditugu, soinu hobearekin. Datozen hilabeteetan Bilboko eskaintza zabala izango denez, gustu ezberdinak beteko dituen aukeraketa egin dugu.













Barrence Whitfield & The Savages, irailak 15



'Savage Kings' (Munster records) diskoa aurkezteko, soul eta rock-and-rollez betetako kontzertu indartsua eskainiko du Barrence Whitfield & The Savagesek. Pettiren alboan entzun genuen duela urte batzuk Whitfield, eta orain Savages taldeak lagunduta ikusiko dugu berriro. Kafe Antzokia, Bilbo (21:30ean, 12 euro aurresalmentan 15 euro txarteldegian).

Los Tigres del Norte, irailak 16



Doinu latinodun talde gaiztoenak berriz egingo digu bisita. Corrido-ekin batera cumbia, balada eta ranchera-k ez dira faltako emanaldi intentsu honetan. Barakaldoko Rock Star aretoan (20:00etan, 23 euro aurresalmentan eta 28 txarteldegian).

Millencolin, irailak 24



Duela hamar urte argitaratu zuten Pennybridge Pionners diskoa zuzenean aurkezten ari da Millencolin talde mitikoa. Hardcore azkarrena lantzen duen taldeak disko berria argitaratuko du udazkenean. Aurretik, klasikoez gozatzeko aukera izango dugu. Santana 27 aretoa Bilbo. (20:00etan, 22 euro aurresalmentan eta 26 euro txarteldegian).



JC Brooks & the Uptown Sound + Ugly Beats, irailak 29



Egungo soul eta rock-and-roll onenak beteko du gau honetan Kafe Antzokia. JC Brooksek egungo ahotsik interesgarriena duela erakutsiko du, Chicagotik etorrita. Gainera, Ugly Beats taldea ere arituko da rock-an-roll dantzagarria eskaintzeko. Bilboko Kafe Antzokia (21:30ean, aurresalmentan 12 euro eta 15 euro txarteldegian).



Kitty, Daisy and Lewis, urriak 2



Rockabilly, R&B, swing, country, blues eta rock-and-roll doinuak landuz iraultza egin zuen hiruko gazteak Erresuma Batuko musika eszenan. Maisuki egindako soinu klasikoa erakusten dute eta oso dibertigarriak dira eszenatokian. Bilboko Kafe Antzokian (21:00etan, aurresalmenta 16 euro eta txarteldegian 20 euro).



Bonnie Prince Billy, urriak 20



Palace Brothersen ari zenean egin zen ezagun Will Oldham. Ondoren, Bonnie Prince Billy bezala hasi zen, bakarlari gisa. Gaur egun AEBetako kantautore onenetakoa da eta azken urteetan indie musika folkarekin, countryarekin eta beste hainbat doinurekin nahastu du. Bilboko Kafe Antzokia (21:30ean, aurresalmenta 22 euro eta txarteldegian 24 euro).



Junip, urriak 22



Udaberrian eskaini behar zuten emanaldia bertan behera utzi ostean, José Gonzalez eta bere lagunak bueltan izango ditugu urriaren 22an. Fields aurkeztera etorriko dira, elektronika, folk, soul eta pop doinuak dotore nahasten dituen lana. Kafe Antzokia Bilbao (21:30ean, aurresalmentan 15 euro eta txarteldegian 20 euro).



Mogwai, urriak 25

Mogwai taldeak bere zarata ekarriko digu berriz ere. 90eko hamarkadan kantu luze eta dentsoei esker arrakasta lortu zuten eta kontzertuetan handitzen den soinua lortu zuten. Hardcore Will Never Die, But You Will disko berria aurkeztera datoz. Bilboko Kafe Antzokia (21:00etan, aurresalmentan 20 euro eta txarteldegian 23 euro).



Cut Copy + The Suicide of Western Culture, urriak 29

Momentuko taldea da Cut Copy. Donostiako Jazzaldian kontzertua eskaini eta gero, Bilbon izango dira 80ko hamarkadako pop doinuez betetako kantuak eskaintzeko. The Suicide of Western Culture etorkizuneko taldea da. Bikote honek elektronikaren alderdirik berritzaileenak eskainiko dizkigu, Tortoiseren eta beste batzuen eraginarekin. Santana 27 Bilbo (21:00etan, 20 euro).



Fleet Foxes + Vetiver, urriak 24



Lehenengo diskoaren arrakastaren bidetik dator Helplesness Blues bigarren diskoa. Fleet Foxes Seattleko taldeak berehala lortu zuen entzuleen eta kritikaren onespena, eta azkeneko urteetako talde esanguratsuena bilakatu zen hasieratik. Indiea eta folka nahasten ditu eta Neil Youngen eragina nabari daiteke, besteak beste, bere musikan. Santana 27 (20:00etan, aurresalmentan 20 euro eta 24 euro txarteldegian).



Bilboloop Festival, azaroak 18 eta 19



Indiea, popa eta elektronika gustuko dutenentzat ezinbesteko zita da urtero Bilboloop jaialdia. Azaroaren 5ean egingo dute aurkezpen festa eta badakigu Le Corps Mince de Françoise eta beste hainbat talde arituko direla jaialdiko bi egunetan. Kafe Antzokia Bilbo (21:30ean).



Herman Düne + Holloys, azaroak 22



Aurtengo udako kantu garrantzitsuenetako bat den "I wish that I could see you soon"en egileak Kafe Antzokian arituko dira urriaren 27an eta kontzertu horretarako sarrerak salgai daude jada 15 euroren truke. Kontzertuaren egunean, berriz, 20 euroko salneurria izango dute txartelek.

Battles, abenduak 2



Erabateko taldea da Battles, indartsua eta zuzena. Udazkeneko ezinbesteko zita izango da berea. Barruraino sartzen zaizkizun kantuak sortzen dituzte eta gauza berrien bila dabiltzanentzat aproposa izango da bere emanaldia. Kafe Antzokia Bilbo (21:30ean).



The Horrors, abenduak 3



Lehen aldiz arituko da The Horrors Euskal Herrian. Argitaratu dituen hiru lanetan progresio harrigarria erakutsi dute kantu sendoei esker. Skying disko berrian 'Still life' kantu hipnotikoa sartu dute, esaterako. Kafe Antzokia Bilbo (21:30ean, aurresalmenta 17 euro eta txarteldegian 20 euro).



Danko Jones, abenduak 16



'Dan cojones' oihu egingo du berriz ere Danko Jonesek Bilboko Kafe Antzokian. Speed rock, hard rock eta thrash doinuak nahasten dituen Kanadako musikariak emanaldi azkar eta bizia eskainiko du (21:30ean, aurresalmenta 18 euro eta txarteldegian 22 euro).



Nick Lowe, abenduak 17



Nick Lowe abeslari beteranoa Bilbon arituko da abenduaren 17an. Bere ibilbidea errepasatuko du, Elvis Costellorekin lan egin zuen musikariak. Maisu honen emanaldiaz gozatzeko aukera bakarrenetakoa izango da. Santana 27 (22:00etan, 20 euro).