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Buzzcocks eta La Casa Azul, FIBen ikusgai

Musika

Jaialdiak

Buzzcocks eta La Casa Azul, FIBen ikusgai

2012/03/13

Benicassimgo Nazioarteko Jaialdiak beste hamabi talde iragarri ditu.

  • The Buzzcocks. Argazkia: Artxiboa

    The Buzzcocks. Argazkia: Artxiboa

    The Buzzcocks. Argazkia: Artxiboa
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Albisteak (4)

Benicassimgo Nazioarteko Jaialdiak (FIB) talde gehiago batu ditu kartelera. Buzzcocks, punk-rocka egiten duen talde ingelesa, La Casa Azul pop elektronikoko taldea, The New Raemon folk taldea eta Oscar Mulero DJa iragarri dituzte, besteak beste.

Jaialdiko antolatzaileek Ed Sheeran, Jero Romero, Django Django, School of Seven Bells, Maya Jane Coles, Tuya eta Ligers ere taula gainean ikusteko aukera izango dela baieztatu dute.

Oraingoz hauek dira FIB 2012ko karteleko talderik esanguratsuenak: Noel Gallagher, David Guetta, New Order, The Stone Roses, Florence + The Machine, At the Drive-In, De La Soul, Dizzee Rascal, The Horrors, The Maccabees, Bombay Bicycle Club eta The Vaccines.

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