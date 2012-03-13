Musika
Jaialdiak
Buzzcocks eta La Casa Azul, FIBen ikusgai
2012/03/13
Benicassimgo Nazioarteko Jaialdiak beste hamabi talde iragarri ditu.
The Buzzcocks. Argazkia: ArtxiboaThe Buzzcocks. Argazkia: Artxiboa
Jaialdiko antolatzaileek Ed Sheeran, Jero Romero, Django Django, School of Seven Bells, Maya Jane Coles, Tuya eta Ligers ere taula gainean ikusteko aukera izango dela baieztatu dute.
Oraingoz hauek dira FIB 2012ko karteleko talderik esanguratsuenak: Noel Gallagher, David Guetta, New Order, The Stone Roses, Florence + The Machine, At the Drive-In, De La Soul, Dizzee Rascal, The Horrors, The Maccabees, Bombay Bicycle Club eta The Vaccines.
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