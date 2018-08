Musika

Jazz modernoaren bi maisu

Joe Lovano eta Dave Douglas, Gasteizko Jazzaldian

Erredakzioa

2012/07/17

Sound Prints boskotearekin arituko dira Mendizorrotzan Joe Lovano saxofoi-jotzailea eta Dave Douglas tronpeta-jotzailea. Aurretik, Stefano Bollani piano-jotzaile italiarra izango da taula gainean.

taldearen emanaldiaren ondoren,etahartuko ditu astearte honetan. Jazz modernoaren bi maisu dira, etaboskotearekin arituko dira Mendizorrotzan, 21:00etatik aurrera. Aurretikpiano-jotzaile italiarra izango da agertokian,ren bigarren jardunaldi honetan.

Jazz doinuak nagusi Gasteizen, larunbata arte

Gauero, jazz munduko izen handiekin gozatzeko aukera egongo Arabako hiriburuan, uztailararen 21a arte. Hona hemen egitaraua:

Uztailak 18, asteazkena: Joshua Redman eta The Bad Plus / The Soul Rebels.

Uztailak 19, osteguna: Esperanza Spalding / Gilberto Gil.

Uztailak 20, ostirala: Pat Metheny (Unity Band) / Fred Hersh trio.

Uztailak 21, larunbata: Sony Rollin.