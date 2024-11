Musika

Heriotza

Quincy Jones konpositore eta ekoizlea zendu da

N. V. | EITB Media

Publikatuta: 2024/11/04 11:13 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/11/04 11:13 (UTC+1)

91 urte zituela hil da Jones, besteak beste "Thriller" eta "Bad" Michael Jacksonen diskoak eta "We are the world" kantuaren ekoizlea. Tony Bennet, Sarah Vaughan, Frank Sinatra eta Ray Charles artistekin ere lan egin zuen.

