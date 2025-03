Musika Ekainak 19-21 Dinosaur Jr eta The Damned, Azkena Rock Festivaleko kartela ixteko N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/03/12 11:10 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2025/03/12 11:10 (UTC+1) Gasteizko jaialdiak prest ditu kartel osoa eta egunez eguneko egitaraua; ostegunean, Dinosaur Jr berak izango dira kartelburu, ostiralean John Fogerty eta Lucinda Williams, eta larunbatean Manic Street Preachers. Dinosaur Jr taldeak "Without a Sound" diskoa joko du osorik Whatsapp

Azkena Rock Festival jaialdiak osatuta dauka kartela, eta badakigu zein taldek joko dute festibaleko hiru egunetako zeinetan. Gainera, antolatzaileek iragarri dute Dinosaur Jr (Without a Sound 1994ko diskoa jotzen), The Damned, Bobbie Dazzle, Cherie Currie, The Pill eta Eh, Mertxe! igoko direla, orain arte iragarritako talde eta musikariez gain, Mendizabalako agertokietara.

Andre Maria Zuriaren plazako doako kontzertuetan, Kitty, Daisy & Lewis eta Laurie Wright arituko dira, gainera.

Ekainaren 19an, ostegunarekin, Dinosaur Jr, J Mascis buru duen taldea, izango da kartelburua, eta beraiekin batera izango dira The Damned, Melissa Etheridge, Buzzcocks, Quique González, Libe eta Masters of Reality eta, Trashville gunean, Wau y los Arrrghs!!!, Fléau, Gogoponies, Mambo Rambo DJs eta El Chico.

Bigarren egunean, ostiralean, John Fogerty Creedence Clearwater Revivaleko lider handiaren kontzertua izango da nagusia, baina Fogerty ez da rockaren ikono bakarra izango egun horretan. Lucinda Williamsek ere joko du, baita Johnny Rotten Sex Pistolseko kantariaren Public Image Limited taldea ere, eta, horiekin batera, Turbonegro, C.O.F.F.I.N., Bobbie Dazzle, Diamond Dogs & Chris Spedding play Little Richard, La Estrella Azul Live, Kaotiko, Psilicon Flesh, Reckless Kelly, Robert Jon & The Wreck eta Sarria.

Trashville gunean, Los Straitjackets, Escape-ism, Las Jennys De Arroyoculebro, Thee Scarecrows AKA taldeen kontzertuak ikusi ahalko dira, eta lehenago, Andre Maria Zuriaren plazan, Laurie Wrighten emanaldia.

Jaialdia amaitzeko, Manic Street Preachers galestarren pop rockaz gozatu ahalko dute rockzaleek, baita The Flaming Lips taldeaz (Yoshimi Battles the Pink Robots diskoa jotzen), Richard Hawleyz, The Hellacoptersez, Margo Pricez, Cherie Curriez, The Chesterfield Kingsez, Dead Kennedysez, Derby Motoreta's Burrito Cachimbaz, EH, MERTXE!z, Ezezez taldeaz, The Lemon Twigsez eta The Pillez.

Andre Maria Zuriaren plazan, Kitty, Daisy & Lewisek joko dute.

Eguneko sarrerak gaur jarri dituzte salgai, eta bonuak ere salgai daude, baita Gazte Bonua (100 €+ gastuak, 23 urtetik beherakoentzat) eta Kuadrilla Bonua (5 bonu erosi, eta 6 eskuratu) ere.

Ekainak 19, osteguna

DINOSAUR JR. play 'Without A Sound'

THE DAMNED

MELISSA ETHERIDGE

BUZZCOCKS

QUIQUE GONZÁLEZ

LIBE

MASTERS OF REALITY

Trashville:

WAU Y LOS ARRRGHS!!!

FLÉAU

GOGOPONIES

MAMBO RAMBO

DJk:

EL CHICO

Ekainak 20, ostirala

JOHN FOGERTY

LUCINDA WILLIAMS

PUBLIC IMAGE LIMITED

TURBONEGRO

C.O.F.F.I.N

BOBBIE DAZZLE

DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard

LA ESTRELLA AZUL Live

KAOTIKO

PSILICON FLESH

RECKLESS KELLY

ROBERT JON & THE WRECK

SARRIA

Trashville:

LOS STRAITJACKETS

ESCAPE-ISM

LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO

THEE SCARECROWS AKA

DJk:

ALTA TENSIÓN DJs

BORJA NIHIL

MISS STRYTCHNINE

ROCK NIGHTS

ARF TXIKI

Andre Maria Zuria:

LAURIE WRIGHT

Ekainak 21, larunbata

MANIC STREET PREACHERS

THE FLAMING LIPS play 'Yoshimi Battles the Pink Robots'

RICHARD HAWLEY

THE HELLACOPTERS 30th Anniversary

MARGO PRICE

CHERIE CURRIE plays The Runaways

THE CHESTERFIELD KINGS

DEAD KENNEDYS

DERBY MOTORETA'S BURRITO CACHIMBA

EH, MERTXE!

EZEZEZ

THE LEMON TWIGS

THE PILL

Trashville:

THE NEANDERTHALS

THE DEVILS

THE SEX-ORGANS

WALLAROOS

DJk:

BILBA GROTBILL

DJ BONE

MALANDA

NAT SIMONS JUKEBOX

ARF TXIKI

Andre Maria Zuria:

KITTY, DAISY & LEWIS