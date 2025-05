Musika Uztailak 24-27 Herdoil, Olaia Inziarte, Anje Duhalde eta Soziedad Alkoholika, Hatortxu Rockera N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/05/20 08:20 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/20 08:20 (UTC+2) Jaialdiaren antolatzaileek 24 parte-hartzaile gehiago iragarri dituzte uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan egingo duten agur festarako. 100 talde eta artista izango dira jotzen, 5 agertokitan. Olaia Inziartek Hatortxu Rocken joko du Whatsapp

Hatortxu Rock jaialdiak 24 talde eta artista batu ditu bere kartelera gaur, asteartarekin. Talde hauek ere izango dira euskal presoen aldeko jaialdiaren hogeita hamargarren eta azken edizioan: Herdoil, Sofokaos, Iñigo ETS, Ana Tijoux, Roba Estesa, Hogei Berriro, Bourbon Kings, Trikidantz, Trikiteens, Olaia Inziarte, Auxili, Kristal Kolpatuak, Gora Musika, Tapia Eta Leturia, Anje Duhalde, Fermin Balentzia, Dinamita, La Txama Y Su Flakofonki, Tremenda Jauria, Soziedad Alkoholika, DJ Reimy, DJ Bull + DJ Jotatxo, DJ Fresa Morango eta Fillas De Cassandra.

100 artista eta talde izango dira guztira jotzen, lau eguneko jaialdian, eta horietatik 87 iragarri dituzte dagoeneko, gaur iragarritakoak eta jada iragarrita zeuden beste hauek: Anestesia, ZETAK, Delirium Tremens, Barniz, Bizardunak, Deskontrol + Arkada Social, Reincidentes, Kaleko Urdangak, KOP, Zea Mays, Las Ninyas del Corro, Mirua, Potato, Nafarroa 1512, Naxker, ødei, Odolkiak Ordainetan, Svetlana, On, Talco, Juantxo Skalari & La Rude Band + Set Skalariak, Xiberoots, Xutik eta Zaunka, Latzen, Afu, Alaitz eta Maiderrek Burutekin batera eskainiko dituzten kantuak, Skatu, Bad Sound, Dupla, Su Ta Gar, Chuleria, Joder!, Brigade Loco, Leihotikan, Burutik, Tribade, Maskak, Les Testarudes, Non Servoum, Añube, Dj Plan B, Gatibu, DJ Trapella, La Jodedera, Süne, Maruxak, Ibil Bedi, Autobus Magikoa, Sukena, The Lio, Kaotiko, Bulego, Buitraker, Nøgen, Tatxers, Skabidean, Streetwise, Banda Bassotti, Gozategi, Never Surrender, Eñaut Elorrieta, Los Zopilotes Txirriaos eta Betagarri.

Hatortxu Rockeko kantuaren bideoklipa

Antolatzaileek, gainera, 7.049 txanda betetzeko boluntario bila ari direla zabaldu dute; webgunean eman dezake izena interesa duenak.

Sarrerak salgai daude. Lau eguneko bonoa 110 euroko presioa eskura daiteke, eta, aurrerago, egunez eguneko sarrerak erosteko aukera irekiko dute.