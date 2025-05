Musika Ekainak 19-21 Azkena Rock Festival jaialdiak ordutegiak argitaratu ditu N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/05/22 12:02 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/22 13:12 (UTC+2) Gasteiz John Fogertyren, Manic Street Preachersen, Dinsaur Jr.-en, Lucina Williamsen eta beste talde eta artista askoren zain da dagoeneko. Ikusi jaialdiko emanaldien egitaraua. Ostiral gauerdia jota aterako da agertokira, ostiralean, John Fogerty. Argazkia: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Azkena Rock Festival Gasteizko rock jaialdia mitikoaren antolatzaileek 23. edizioaren ordutegiak iragarri dituzte. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Mendizabalan egongo direnak ikusiko dituzten kontzertuen zerrenda egiten has daitezke, beraz.

Ostegunean, Dinosaur Jr. taldea izango da programazioaren buru, eta rockaren hainbat mito izango dira agertokian, horiez gain, hala nola The Damned, The Buzzcocks eta Le Rocker Stray Cats taldeko kontrabaxu-jotzailea, Maters of Reality taldearen ordez.

18:00 Ateak ireki

GOD

19:10 BUZZCOCKS

21:10 MELISSA ETHERIDGE

23:40 DINOSAUR JR. play 'Without A Sound'

RESPECT

18:15 LIBE

20:15 QUIQUE GONZÁLEZ

22:25 THE DAMNED

01:05 LEE ROCKER of the Stray Cats

TRASHVILLE -Trash a go-go!

19:15 MAMBO RAMBO

21:15 FLÉAU

22:30 GOGOPONIES

0:30 WAU Y LOS ARRRGHS!!!

2:00 EL CHICO

Ostiralean, Andre Maria Zuriaren plazan hasiko da musika, Laurie Wright londrestar kantautorearen kontzertuarekin, eta horren ondoren, Mendizabalan, rockaren hainbat mito izango dira agertoki gainean, hala nola John Fogerty, Lucinda Williams eta Johnny Rotten Sex Pistolseko kantaria, Public Image Limited taldearekin.

Andre Maria Zuriaren plaza

13:30 LAURIE WRIGHT

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 SARRIA

19:20 RECKLESS KELLY

21:40 LUCINDA WILLIAMS

00:25 JOHN FOGERTY

RESPECT

18:25 LA ESTRELLA AZUL Live

20:25 PUBLIC IMAGE LIMITED

23:05 TURBONEGRO

02:00 KAOTIKO

LA SALVE

18:00 PSILICON FLESH

19:20 BOBBIE DAZZLE

20:50 C.O.F.F.I.N

23:20 ROBERT JON & THE WRECK

01:55 DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard

TRASHVILLE - Trash a go-go!

18:30 LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO

20:00 THEE SCARECROWS AKA

22:30 ESCAPE-ISM

01:00 LOS STRAITJACKETS

02:30 ROCK NIGHTS

04:30 MISS STRYCHNINE

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 BORJA NIHIL

04:00 ALTA TENSIÓN DJs

Larunbateko lehen doinuak ere Andre Maria Zuriaren plazakoak izango dira: Kitty, Daisy & Lewis R&B, swing, country eta blues hirukote britainiarrak girotuko du eguerdi partea hiriaren erdigunean, eta gero, Mendizabalan arituko dira Manic Street Preachers, The Flaming Lips, 'Yoshimi Battles the Pink Robots' diskoa jotzen, Richard Hawley, The Hellacopters eta Cherie Currie, The Runaways taldearen kantuak jotzen.

Andre Maria Zuriaren plaza

13:30 KITTY, DAISY & LEWIS

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 EH, MERTXE!

19:05 RICHARD HAWLEY

21:30 THE FLAMING LIPS play 'Yoshimi Battles the Pink Robots'

00:20 MANIC STREET PREACHERS

RESPECT

18:15 THE PILL

20:20 THE LEMON TWIGS

22:55 MARGO PRICE

01:55 THE HELLACOPTERS 30th Anniversary

LA SALVE

18:00 EZEZEZ

19:20 CHERIE CURRIE plays The Runaways

21:00 THE CHESTERFIELD KINGS

23:20 DERBY MOTORETA'S BURRITO CACHIMBA

01:50 DEAD KENNEDYS

TRASHVILLE - Trash a go-go!

18:30 WALLAROOS

20:00 THE SEX ORGANS

22:15 THE DEVILS

00:50 THE NEANDERTHALS

02:30 MALANDRA

04:30 NAT SIMONS JUKEBOX

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 DJ BONE

04:00 BILBA GROTBILL