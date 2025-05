Musika Bergara Ekinez jaialdia, ezinari entzungor N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/05/27 11:30 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/27 11:30 (UTC+2) Bergarako jaialdiak kaleko doinuak bilduko ditu, aurten hiru egunez, Labegaraieta kiroldegiaren inguruan. Maiatzaren 30 eta 31n izango dira kontzertu nagusiak: J Martina, Ezpalak, Arene 6, Naxker, TOC, Lukiek, Kaleko Urdangak, Nafarroa 1512, Brigade Loco… J Martina taldeak ostiralean joko du, 19:05ean Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Ekinez Bergarako jaialdiak hirugarrenez hartuko du beretzat "kaleko doinuek elkargunea" izateko konpromisoa, eta, hala, euskal eszena aberatsaren lagin oparoaz gozatu ahalko da Labegaraieta inguruan, maiatzaren 30 eta 31n, baita, aurten lehenengoz, ostegunean ere, doako atariko programazioarekin: "Jaialdiak, euskal eszena musikala eta erronkak" (17:30), Asier Kren eta Asier Galarzaren bakarrizketak (19:00) eta Ki.imak taldearen kontzertua (20:00).

Programazio nagusia, baina, ostiral-larunbatetarako dago aurreikusita. Ostiralean, 17:40tik 01:00etara, Ekinez eta Eginez agertokiek talde hauek hartuko dituzte: Atturri, Nik Linbott, J Martina, Armarri, Ezpalak, Neallta Fola, Chulería, Joder!, Apotheke, Sofokaos, Naxker, Arene 6, Toc, Kaleko Urdangak eta Lukiek.

Larunbatean, goiz hasiko dira kontzertuak, 12:00etan, eta 01:00a arte, hauek arituko dira: Nevadah, Bidelapurrak, Pubic Enemy, Gozzue, The Lio, Orhi, No Limits, Laino Beltzak, Kaparrak, Istilu, Azken Sustraiak, Inguma, The Clayton, Berandu Baino Lehen, Streetwise, Estutu, Nafarroa 1512, Kontralde, Añube, Moonshakers, The Fridays Crew, Sotoalde, Brigade Loco eta 721.

Sarrerak salgai daude jaialdiaren webgunean.