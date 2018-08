kultura

Urrezko Globoak

Dramaren eta tragikomediaren arteko lehia Urrezko Globoetan

2014/01/12

Igandean izango da sari banaketa Los Angelesen, Tina Fey eta Amy Poehler umoristek aurkeztuta.

Twelve Years a Slave drama eta American Hustle tragikomedia kriminala dira, zazpina izendapenekin, Urrezko Globoen 71. edizioko faboritoak. Behind the Candelabra eta House of Cards dira, telesailen artean, hautagai nagusiak.

Sari banaketa gaur, igandean, izango da Los Angelesen, 17:00etatik aurrera (01:00 GMT). Bigarren urtez jarraian, Tina Fey eta Amy Poehler umoristek aurkeztuko dute Hollywoodeko Prentsa Atzerritarraren Elkarteak (HFPA) antolatzen duen ekitaldia.

Twelve Years a Slave, Gravity, Captain Phillips, Philomena eta Rush lehiatuko dira film dramatiko onenaren saria jasotzeko, lehenengo biak izanik faboritoak. Komedia edo musikalik onenaren atalean, American Hustle, Inside Llewyn Davis, The Wolf of Wall Street, Her eta Nebraska filmak dira hautagaiak.

Paul Greengrass (Captain Phillips), Steve McQueen (Twelve Years a Slave), Alexander Payne (Nebraska), David O. Russell (American Hustle) eta Alfonso Cuaron (Gravity) aurrez aurre izango dira, zuzendari onenaren golardoa nork lortuko lehian.

Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis), Christian Bale (American Hustle), Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), Bruce Dern (Nebraska) eta Joaquin Phoenix (Her) dira aktore onenaren saria lortzeko hautagaiak. Errepartoko aktore onenaren saria, aldiz, Daniel Brühl (Rush). Barkhad Abdi (Captain Phillips), Bradley Cooper (American Hustle), Michael Fassbender (Twelve Years a Slave) eta Jared Leto (Dallas Buyers Club) aktoreen artean banatuko da.

Telebistaren arloan, Behind the Candelabra da telesail onenaren saria lortzeko faboritoa, lau izendapenekin. Kategoria berean daude American Horror Story: Coven, Dancing on the Edge, Top of the Lake eta White Queen.

House of Cards drama telesailen artean irabazle suertatu daiteke, lau izendapen baititu. Hala ere, aurkari gogorrak ditu aurrean: Breaking Bad, Downton Abbey, The Good Wife eta Masters of Sex.

Pantaila txikiko aktorerik onenak izateko lehiatuko dira Bryan Cranston (Breaking Bad), Liev Schreiber (Ray Donovan), Michael Sheen (Masters of Sex), Kevin Spacey (House of Cards) eta James Spader (The Blacklist).

Emakumezkoen artean, Julianna Margulies (The Good Wife), Tatiana Maslany (Orphan Black), Taylor Schilling (Orange is the New Black), Kerry Washington (Scandal) eta Robin Wright (House of Cards) dira sari berbera lortzeko hautagaiak.

Sofia Vergara aktore kolonbiarra laugarren urtez jarraian izendatu dute errepartoko aktore onenaren saria jasotzeko hautagai gisa, eta Jacqueline Bisset (Dancing on the Edge), Janet McTeer (White Queen), Hayden Panettiere (Nashville) eta Monica Potter (Parenthood) izango ditu aurrean.

Woody Allenek haren ibilbidea txalotzen duen Cecil B. DeMille golardoa jasoko du, baina Diane Keaton bikotekide ohi, lagun min eta musak jasoko du saria, Allenek ezin izango baitu Los Angelesera joan.

Iazko Urrezko Globoen edizioa 16,9 milioi ikuslek jarraitu zuten AEBn, azken sei urteetako emaitzik onena.