kultura

EHZ 2014

Esne Beltza, Ruper Ordorika, Gatibu, Zea Mays eta Ska-P, EHZ jaialdian

Erredakzioa

2014/04/11

Pendulum DJ set, Shantel, Amadou eta Mariam, The Excitements, Mexican Institute of Sound, eta The Inspector Cluzo ere Lekornen (Lapurdi) egingo den jaialdiko musika programazio zabalean izango dira.

Ekainaren 27tik 29ra egingo dute Lekorne udalerrian (Lapurdi) 2014ko Euskal Herria Zuzenean jaialdia. Kashbad taldearen itzuleraz gozatzeko aukera egongo dela jakin genuen, eta gaur jaialdian parte hartuko duten beste hainbat talde ezagutu ditugu.

Besteak beste, Esne Beltza, Ruper Ordorika, Gatibu, Dub Inc , Ska-P, Pendulum DJ set, Shantel, Amadou eta Mariam, The Excitements, Mexican Institute of Sound eta The Inspector Cluzo arituko dira bertan.

Aurten ere munduko musikak erakusle ugari izango ditu, eta musika programazio eklektikoa eskainiko du jaialdiak.

Yaniss Odua, Bigflo & Oli, Cabaret Freaks, Birth of Joy, Bonaparte, The Legendary Tigerman, Odei & Cubenx, Andreas eta Nicolas, Nina Coyote eta Chico Tornado, Zezenaren taldea eta The Lookers taldeak ere arituko dira.

Aldez aurretik jakin genuen bezala, Gogoeta guneak dimentsio berri bat hartuko du edizio berri honetan, eta Noam Chomskyren parte hartzea izango du. Skype bidezko hitzaldia eskainiko du AEBko filosofo eta hizkuntzalariak. Gainera, Adel Bakawan idazle kurdua, Moussa Ag Assarid Azawadeko idazlea, Jon Sarasua eta CUP alderdiko eta SAT sindikatuko kideak izango dira.

Ekainaren 27a, bestalde, haurrei eskainitako eguna izango da.