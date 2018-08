kultura

Ostiralean eta larunbatean

BIME Live musika-jaialdiak Barakaldo hartuko du bi egunez

L. Z. | A. A.

2015/10/30

Gaur eta bihar artean egingo da BIME Live musika-jaialdia Barakaldoko BEC erakustazokan.

BIME azoka asteazkenean abian jarri bazen ere, gaur eta bihar artean izango dira musika-industriaren adar gehientsuenak jorratzen dituen topaketaren hitzordu nagusiak. Izan ere, Bime Livek bi eguneko kontzertu-sorta erakargarria prestatu du aurten ere. Barakaldoko BEC! erakustazokan izango dira emanaldi guztiak. Crystal Fighters, Stereophonics, Richard Ashcroft, !!! (Chk, Chk, Chk), Everything Everything eta Imagine Dragons dira oholtza astinduko duten taldeetako batzuk, baina, hain arrakastatsuak izan ez arren, jarraitzaileen musika-egarria aseko duten beste zenbait artista ere gonbidatu dituzte: L.A., Savages, Sallie Ford, Zola Jesus, Iron And Wine, Matthew E. White...

Ordainketa-sistema berritzailea



Aurtengo edizioak berrikuntzak izango ditu ordaintzeko sistemari dagokionez ere. Eskumuturreko baten bidez egin beharko dituzte ordainketak BEC! erakustazokan biltzen diren musikazaleek, zuzenekoen gunean ez baita dirurik onartuko. (Informazio gehiago, hemen).

Sarrerak

Bi eguneko bonuak 69 euroko prezioa du. Eguneko sarrerek, berriz, 44 euro balio dute. Kanpalekura joanez gero, 50 euroan egongo dira eskuragarri.

Kontzertuak, egunez egun

Urriak 30

18:30 - Ateen irekiera



1. agertokia

19:45 - DARWIN DEEZ

21:25 - EVERYTHING EVERYTHING

23:35 - STEREOPHONICS

02:00 - CRYSTAL FIGHTERS

2. agertokia

19:00 - MAMBA BEAT

20:35 - ZOLA JESUS

22:15 - LOS PLANETAS

00:55 - THE GO TEAM!

03:15 - JAVI GREEN



Teatro agertokia

19:40 - GASPARD ROYANT

21:20 - BENJAMIN CLEMENTINE

23:00 - IRON & WINE

00:40 - MATTHEW E. WHITE



Urriak 31



18:30 - Ateen irekiera

1. agertokia

19:45 - NUDOZURDO

21:25 - SUPERSUBMARINA

23:20 - IMAGINE DRAGONS

01:45 - KAKKMADDAFAKKA

03:55 - NATHAN FAKE



2. agertokia

19:00 - ASTRONAUTALIS

20:35 - SAVAGES

22:15 - RICHARD ASHCROFT

00:40 - L.A.

02:50 - !!! (chk, chk, chk)



Teatro agertokia

19:40 - POKEY LAFARGE

21:20 - VILLAGERS

23:00 - MICHAEL KIWANUKA

00:40 - SALLIE FORD