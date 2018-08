kultura

Faith No More, Paul Weller eta Alice in Chains, Bilbao BBK Liven

Erredakzioa

2010/05/28

Uztailaren 10ean arituko da Faith No More taldea. Paul Weller 9an izango da geurean, lehendik ere bertan egongo direla baieztatu izan duten Alice in Chains taldekoekin batera.

