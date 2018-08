kultura

Heriotza

Alan Rickman aktore britainiarra zendu da

Agentziak | Erredakzioa

2016/01/14

'Harry Potter' sagako pelikuletan Severus Snape irakaslearenak egiteagatik ezaguna.

Londresen jaiotako Alan Rickman aktore britainiarra hil da minbiziak jota, 69 urte zituela. Hala eman du jakitera bere familiak gaur.

Jendarteak, batez ere, Harry Potter sagako pelikuletan Severus Snape irakaslearenak egiteagatik ezagutzen du. Bere ibilbidean zehar ia 70 lan egin zituen kameren aurrean, eta Urrezko Globo bat irabazi zuen Rasputin miniseriean egindako paperarengatik.

188an egin zen ezaguna nazioartean, Die Hard pelikulan Hans Gruber gaizkilearenak egiten. Film horretan Bruce Willisekin batera jardun zuen.

Rickman falleció meses antes del estreno de su nueva película titulada Eye in the sky, un "thriller" en el que ha trabajado junto a los actores Helen Mirren y Aaron Paul. También había terminado de rodar otra película, Alice Through The Looking Glass, que será estrenada a finales de año.

Rickman bere azken bi filmak estreinatu aurretik hil da: bata, Eye in the sky (Helen Mirren eta Aaron Paulekin batera filmatutako lana), eta, bestea, Alice Through The Looking Glass, urte bukaeran ikusi ahalko dena.