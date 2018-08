kultura

Asteburuan

'San Prudentzio Street Kulture': kale kultura nagusi Gasteizen

Erredakzioa

2010/04/30

Eva Mena grafiterak 60 metro karratuko horma-irudi erraldoia egin du, jaialdiari hasiera emateko. Asteburuan zehar kontzertuak, erakusketak eta tailerrak izango dira bertan.

Ostiral arratsaldean, 60 metro karratuko horma-irudi erraldoi batek eman dio ongi-etorria Arabako hiriburuko San Prudentzio Street Kulture jaialdiari.



Asteburu osoan zehar, kale kulturaren inguruko Gasteizko lehen jaialdia egingo dute hiriburuan, musika kontzertu, erakusketa eta tailerrekin. Jaialdiari hasiera emateko, 60 metro karratuko horma-irudi erraldoia egin du Eva Mena grafiterak. Extralargos kale taldeko kide da bera, eta Gasteizko Fernando Buesa Arena pabiloia beteko duten ekitaldietarako gonbidapen berezia da Menaren lana.

Bertan hainbat ikuskizun izango ditugu ikusgai: zazpi musika talde, tartean Kloy KS, Gasteiz Black, eFeDeLe, El Antidoto, Tote King, 13 Left to Die eta Same Old; Canyn eta Nead DJak; Iñaki Viñaspre eta Ekaitz Samaniego bertsolariak; eta Borja Fernandez eta Aritz Martinez patinatzaileak.

Bestalde, free-style eta grafiti erakustaldiak egingo dituzte, eta horma-irudiak egiteko tailerretan parte hartzeko aukera ere egongo da. Aerogiroa, looping-bikae edo rollerballa bezalako tresna ludikoen erabilera lantzeaz gain, Formula 1simulatzailean aritzeko aukera ere eskainiko dute. Atseden hartzeko ''chill-out'' espazioa egongo da bertan.

Egun bakoitzeko 5 euroko sarrera ordaindu beharko da eta, larunbat gaueko kontzertuak izan ezik, ekintza guztietan parte hartzeko aukera izango dugu sarrera horrekin. Sarrerak salgai daude Caja Laboralen bulegoetan, Baskonia dendetan eta leihatilan bertan.