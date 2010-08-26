kultura
Zinemaldia
'Made in Spain', Espainiako urteko film onenen erakuslehio
Erredakzioa
2010/08/26
Zinemaldiko saila ez-fikziozko lanetan oinarrituko da aurten eta 19 film proiektatuko ditu, batzuk lehen aldiz Espainian.
Informazio gehiago (1)
Donostiako Zinemaldiaren ''Made in Spain'' saila ez-fikziozko oinarrituko da aurten eta, gainera, aniztasuna du ardatz. Horrela, Espainiako film onenen errepasoa egingo dute:&' || 'nbsp;19 film izango dira eta batzuk lehen aldiz ikusi ahal izango dira Espainian.&' || 'nbsp;
Hainbat zuzendari ezagunen lanak aurkeztuko dituzte:&' || 'nbsp;Julio Medem (Habitación en Roma), Dunia Ayaso eta Félix Sabroso (La isla interior), Miguel Albadalejo (Nacidas para sufrir), Jaume Balagueró eta Paco Plaza ([rec] 2) edo Daniel Monzón (Celda 211).
Gainera, beraien lehen film luzea estreinatu berri duten hainbat zuzendari izango dira aurten ''Made in Spain'' sailean:&' || 'nbsp;Emilio Aragón (Pájaros de papel); Lluís Galter (Caracremada); Anna Sanmartí (La terra habitada); Jordi Ferrer eta Pablo Vidal (El problema -testimonio del pueblo saharaui); Lilian Rosado González (Donde el olor del mar no llega); Félix Fernández de Castro (María y yo) edo Oskar Santos (El mal ajeno).
Gainera, ez-fikziozko zinemak gurean duen garrantziaren isla bezala, genero horretako hainbat film izango dira:&' || 'nbsp;María y yo, Fake Orgasm, La terra habitada, Esquivar y pegar, El problema-testimonio del pueblo saharaui eta Cerca de tus ojos.
&' || 'nbsp;
MADE IN SPAIN
Caracremada, Lluís Galter
Celda 211, Daniel Monzón
Cerca de tus ojos, Elías Querejeta
Donde el olor del mar no llega, Lilian Rosado González
El cónsul de Sodoma, Sigfrid Monleón
Esquivar y pegar, Adán Aliaga y Juanjo Jiménez
Estigmas, Adán Aliaga
Fake Orgasm, Jo Sol
Habitación en Roma, Julio Medem
La isla interior, Dunia Ayaso y Félix Sabroso
El mal ajeno, Oskar Santos
María y yo, Félix Fernández de Castro
Nacidas para sufrir, Miguel Albaladejo
Pájaros de papel, Emilio Aragón
El problema, testimonio del pueblo saharaui, Jordi Ferrer y Pablo Vidal
Que se mueran los feos, Nacho G. Velilla
Rabia, Sebastián Cordero
[REC]2, Jaume Balagueró y Paco Plaza
La terra habitada, Anna Sanmartí
orain albiste
albisteak
albisteak
Kirola
albisteak
albisteak
albisteak
albisteak
Kirola
© EITB - 2018 - Pribatutasun Politika - Lege Oharra - Cookien erabilera - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa