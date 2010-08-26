kultura

Zinemaldia

'Made in Spain', Espainiako urteko film onenen erakuslehio

Erredakzioa

2010/08/26

Zinemaldiko saila ez-fikziozko lanetan oinarrituko da aurten eta 19 film proiektatuko ditu, batzuk lehen aldiz Espainian.

Donostiako Zinemaldiaren ''Made in Spain'' saila ez-fikziozko oinarrituko da aurten eta, gainera, aniztasuna du ardatz. Horrela, Espainiako film onenen errepasoa egingo dute:&' || 'nbsp;19 film izango dira eta batzuk lehen aldiz ikusi ahal izango dira Espainian.&' || 'nbsp;



Hainbat zuzendari ezagunen lanak aurkeztuko dituzte:&' || 'nbsp;Julio Medem (Habitación en Roma), Dunia Ayaso eta Félix Sabroso (La isla interior), Miguel Albadalejo (Nacidas para sufrir), Jaume Balagueró eta Paco Plaza ([rec] 2) edo Daniel Monzón (Celda 211).

Gainera, beraien lehen film luzea estreinatu berri duten hainbat zuzendari izango dira aurten ''Made in Spain'' sailean:&' || 'nbsp;Emilio Aragón (Pájaros de papel); Lluís Galter (Caracremada); Anna Sanmartí (La terra habitada); Jordi Ferrer eta Pablo Vidal (El problema -testimonio del pueblo saharaui); Lilian Rosado González (Donde el olor del mar no llega); Félix Fernández de Castro (María y yo) edo Oskar Santos (El mal ajeno).

Gainera, ez-fikziozko zinemak gurean duen garrantziaren isla bezala, genero horretako hainbat film izango dira:&' || 'nbsp;María y yo, Fake Orgasm, La terra habitada, Esquivar y pegar, El problema-testimonio del pueblo saharaui eta Cerca de tus ojos.



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MADE IN SPAIN

Caracremada, Lluís Galter

Celda 211, Daniel Monzón

Cerca de tus ojos, Elías Querejeta

Donde el olor del mar no llega, Lilian Rosado González

El cónsul de Sodoma, Sigfrid Monleón

Esquivar y pegar, Adán Aliaga y Juanjo Jiménez

Estigmas, Adán Aliaga

Fake Orgasm, Jo Sol

Habitación en Roma, Julio Medem

La isla interior, Dunia Ayaso y Félix Sabroso

El mal ajeno, Oskar Santos

María y yo, Félix Fernández de Castro

Nacidas para sufrir, Miguel Albaladejo

Pájaros de papel, Emilio Aragón

El problema, testimonio del pueblo saharaui, Jordi Ferrer y Pablo Vidal

Que se mueran los feos, Nacho G. Velilla

Rabia, Sebastián Cordero

[REC]2, Jaume Balagueró y Paco Plaza

La terra habitada, Anna Sanmartí