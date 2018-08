kultura

Zinemaldia

14 film laburrek parte hartuko dute Zinema Ikasleen Topaketan

Onintza Aiestaran

Erredakzioa

2010/08/27

Aukeratuak izan diren ikasleen beren lanak aurkeztuko dituzte irailaren 22an, 23an eta 24an Donostiako Zinema Jaialdiaren baitan.

Donostiako Zinemaldiak eta Tabakalerak, Donostiako Kultura Garaikidearen Nazioarteko Guneak, antolatzen dute elkarlanean Zinema Ikasleen Nazioarteko Topaketa. Ikasleei zuzenduriko topaketa Zinemaldiaren baitan egingo da irailaren 22an, 23an eta 24an. 24 herrialdetako 59 zinema eskolek bidalitako 147 film labur jaso ditu antolakuntzak. Jasotako lan guztien artean antolakuntzak 14 film labur hautatu ditu:

1. Ambiente familiar, Carlos Leiva (Pontificia Universidad Católica, Txile).

2. Babylon 2084, Christian Schleisiek (Fachhoschule Mainz, Alemania).

3. Deuteronomio, Angello Faccini (Escuela de Cine Black María, Kolonbia)

4. Dom Smierci, Matej Bobrik (PWSFTITV – National Filmschool LODZ, Polonia).

5. Estocolmo, Juan Francisco Viruega (ECAM, Espainia).

6. Ezra Rishona, Karmin Yarden (The Sam Spiegel Film and Tv School, Israel)

7. Fin de semana, Alfredo Colman (La metro, escuela de diseño y comunicación audiovisual, Argentina).

8. Hinkerort Zorasune, Vatche Boulghourjian (Tisch School of The Arts, New York University, AEB).

9. Los minutos, las horas, Janaína Marqués (Escuela Internacional de Cine y Televisión, Kuba).

10. Miten Marjoja Poimitaan, Elina Talvensaari (Aalto University, Finlandia).

11.Outing, Jow Zhi Whei (The Puttnam School of Film, Singapur).

12. The Confession, Tanel Toom (National Film and Tv School, Erresuma Batua).

13. The Lives and Times of Abraham, Yaron Dahan (Beit Berl College School of Art, Israel).

14. Tuneles en el rio, Igor Galuk (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).

Ikasleek eskolan egindako hainbat lan aurkeztu eta haien inguruko iritziak emateko aukera dute nazioarteko izaera duen lehiaketetako batean. Hitz aspertu horiek zabalik daude bai publikoarentzat, bai ikasleen esanetara jartzen diren jaialdiko gonbidatuentzat eta baita zinemako izen handientzat ere. Irakasleak aurrean daudela aurkezten dituzte ikasleek beren lanak, eta horrela, bide batez, hezkuntza zentro bakoitzeko oinarri pedagogikoak ematen dituzte ezagutzera. Ikasleek eraikin berean egiten dute lo eta elkarrekin egiten dituzte otorduak. Hala, esperientzia ugari partekatzen dituzte eta luze irauten duten harremanak sortzen dira haien artean.

Ekimen horren bidez, zinema eskoletako lanak, istorioak kontatzeko modu berriak, zinemaren pedagogian izan diren aldaketak, teknologia berriak edota kultura nazioartekotzeko prozesuak eztabaidatzeko eta hausnartzeko aukera izaten da.