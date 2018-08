kultura

Irailak 17-25 bitartean

Zinema dokumentalari buruzko atzerabegirakoa, Zinemaldian

Erredakzioa

2010/08/30

".Doc-Ez fikzioaren bide berriak" izenburupean, "azken hamarkadako zinema dokumentalak eman dituen proposamenik erakargarrienak" erakutsiko dituzte.

58. edizio honetan, Donostiako Zinemaldiak Zinema dokumentalari buruzko atal bat eskainiko du irailaren 17tik 25era. ".doc-Ez fikzioaren bide berriak" izeneko sail berrian "azken hamarkadako zinema dokumental erakargarrienak” erakutsiko dituzte. Antolatzaileen esanetan, sail berriak "hain ezaguna ez den genero bat ezagutaraztea" du helburu. Izan ere, "errealitatearekin konpromisoa izan arren, horrek ez du ikus-entzunezkoen inguruan hausnarketa egitea galarazten".



Zinema dokumentalaren atzera begirakoan proiektatuko diren filmak:



Autodokumentala edo zinema subjetiboa

- En construcción, José Luis Guerin (2001)

- Más allá del espejo, Joaquim Jordá (2006)

- My Winnipeg, Guy Maddin (2007)

Dokumental autogogoetatsua

- The Five Obstructions, Lars von Trier y Jorgen Leth (2003)

Zinema-entsegura eta idazkera esperimentala

- Le souvenir d''un avenir, Chris Marker y Yannick Bellon (2001)

- Auge/Maschine-Parts 1, 2, 3, Harun Farocki (2002-2003)

- Los rubios, Albertina Carri (2003)

- Profit Motive and the Whispering Wind, John Gianvito (2007)

- Mysterious Object at Noon, Apichatpong Weerasethakul (2000)

Fake edo dokumental faltsua

- The Wild Blue Yonder, Werner Herzog (2005)

- S-21, la machine de mort Khmère rouge, Rithy Panh (2003)

- West of the Tracks - Parts 1,2,3, Bing Wang (2003)

- Lucio, Jose Maria Goenaga eta Aitor Arregi (2007)

Cinema verité

- The Filth and the Fury, Julien Temple (2000)

- The Devil and Daniel Johnston, Jeff Feuerzeig (2005)