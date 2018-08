Manhattan Short Film Festival EITBn

kultura

Ostiralean, urriak 1, EITBek Bilbon duen egoitzan eta Felix Linaresek aurkeztuta, film labur emanaldia egingo dute.

Bilboko Udaletxeak, EITBk eta Cineclub FASek Manhattan Short Film Laburren Jaialdiaren 13. edizioa aurkeztu dute Bilboko Udaletxeko Prentsa Aretoan

Ekitaldian, Ibone Bengoetxea, Bilboko Udaletxeko Kultura eta Hezkuntza Zinegotzia; Julian Pavon, EITB ordezkari gisa; Txaro Landa, Cineclub FASeko lehendakari ohia; eta Urtzi Arriaga, bertoko Manhattan Short Laburmetraia Jaialdiaren Zuzendaria, egon dira.

Manhattan Short Film Festival, urriaren 1ean egingo da EITBko Multibox aretoan, 19:00etan. Bertan egoteko gonbidapenak manhattanshort@eitb.com helbidean eskatu behar dira. Publikoak jaialdian parte hartzeko aukera izango du bere botoa emanez.

One Week, One World, One Festival Manhattan Short Film Laburren Jaialdiak jarraitzen duen filosofia laburbiltzen du. Aste batean zehar eta munduko hainbat aretotan edizio honen 10 lan finalistak erakutsiko dira eta publikoa izango da irabazlea aukeratuko duena. Ikusle bakoitzak botaketa txartela jasoko du sarreran eta proiektatutako film laburren artean gogokoen izan duenaren alde bozkatzea eskatzen zaio. Boto guztiak zenbatu ondoren, irabazlea datorren urriaren 3an New York hirian ospatuko den ekitaldi batean jakinaraziko da.

Jaialdiaren azken hiru edizioetan Bilbo hiriak parte hartu izan du, eta parte hartu duen publikoak mundu mailan irabazi duen film laburrari eman nahi izan dio botoa beti.

Hamar film labur

EITBko egoitza Jaialdiko 10 pelikulak proiektatzearen arduraduna izango da. Horien artean: Max Myers (Erresuma Batua) zuzendariaren Watching, Eduardo Covarrubias Diaz-en (Mexiko) Underground, Dalibor Matanic-en (Kroazia) Party, Bastien Dubois-en (Frantzia) Madagascar, Thomas Hefferon-en (Irlanda) The Pool, Mairi Cameron-en (Australia) Push Bike, Helene Florent-en (Kanada) Little Inconvenience, Magnus Van Hom-en (Polonia) Echo, Daniel Nocke-en (Alemania) 12 years eta Paolo Sassanelli-ren (Italia) War.

Jaialdiaren helburua film labur formatuaren promozioa egitea, sortzaileei babesa ematea eta munduko ikusle guztiei proiektu honetan parte hartzeko aukera eskaintzea da. Manhattan Short Jaialdiaren aurreko edizioetan parte hartutako hainbat lanek Oscar sariak irabazi dituzte film labur kategorian eta Sundance edo britaniako Bafta bezalako jaialdietan hautatuak izan dira.