Manhattan Short Film Festival egingo dute gaur, EITBn

2010/10/01

19:00etan hasiko den ekitaldian mundu osoko 10 film labur ikusi ahal izango dira.

Bilboko Udaletxeko Kultura eta Hezkuntza sailak, EITB-k eta Cineclub FASek elkarrekin antolatu duten ekitaldia, gaur egingo dute arratsaldeko zazpietatik aurrera.

Mundu osoan zehar egiten den jaialdi honen azkenengo hiru edizioak iritsi dira Bilbora. Gainera, bertan parte hartu duen publikoak mundu mailan irabazi duen film laburrari eman nahi izan dio botoa beti. Izan ere, jaialdi honen bereizgarri nagusia ikusleak film labur onenari botoa eman diezaiokela da.

One Week, One World, One Festival&' || 'nbsp; esaldiak laburbiltzen du Manhattan Short Film Festival jaialdiak jarraitzen duen filosofia. Aste batean zehar eta munduko hainbat aretotan edizio honen 10 lan finalistak erakutsiko dira eta publikoa izango&' || 'nbsp; da irabazlea aukeratuko duena. Boto guztiak zenbatu ondoren, irabazlea datorren urriaren 3an New York hirian ospatuko den ekitaldi batean jakinaraziko da.





Hamar film labur





Hauek dira EITBko egoitzan ikusi ahal izango diren 10 film laburrak: Max Myers (Erresuma Batua) zuzendariaren Watching, Eduardo Covarrubias Diaz-en (Mexiko) Underground, Dalibor Matanic-en (Kroazia) Party, Bastien Dubois-en (Frantzia) Madagascar, Thomas Hefferon-en (Irlanda) The Pool, Mairi Cameron-en (Australia) Push Bike, Helene Florent-en (Kanada) Little Inconvenience, Magnus Van Hom-en (Polonia) Echo, Daniel Nocke-en (Alemania) 12 years eta Paolo Sassanelli-ren (Italia) War.

Jaialdiaren helburua film laburren promozioa egitea, sortzaileei babesa ematea eta munduko ikusle guztiei proiektu honetan parte hartzeko aukera eskaintzea da. Manhattan Short film festitval jaialdiaren aurreko edizioetan parte hartu duten hainbat lanek Oscar sariak irabazi dituzte film labur onenaren kategorian, eta Sundance edo britaniako Bafta bezalako jaialdietan parte hartzeko hautatuak izan dira.