kultura

ETB-3

'Zinemateka', zinema protagonista ETB-3ko saio berrian

Erredakzioa

2010/10/01

Ostegun iluntzeak zinemazaleontzat izango dira ETB-3n. Urriaren 7tik aurrera, 'Zinemateka' egingo dugu.

Zinematekan jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin erakutsiko ditugu pelikulak, eta, horiek amaitutakoan, hainbat gonbidatuk mahai-ingurua egingo dute, Amaia Kaierok gidatuta, ikusitako filmari buruz hitz egiteko. Haien iritziak ezagutuko ditugu, baina ikus-entzuleek ere izango dute zeresana: Facebook eta Twitter sareetan sortu ditugun kontuetan eman ahal izango dute iritzia. Amaitzeko, euskal film laburren sorta bat ere eskainiko dugu.

Estreinaldia urriaren 7an, 22:30ean

Urriaren 7ko estreinaldirako, Faster, pussycat, kill, kill! aukeratu dugu, Russ Meyer zuzendariak 1965. urtean egin zuen pelikula hain zuzen ere. Lan horrek askatuko dituen hari muturrei tira egiteko, gainera, Irene Ormazabal, Danel Eizagirre eta Iban del Campo egongo dira gurean, geroko solasaldian. Amaitzeko, Dirty Martini Iban del Camporen beraren film laburra ikusi ahal izango da.

Ikus-entzuleen iritzi eta galderak Facebook eta Twitterreko gure kontuetan jasoko dira.





Film hauek emango dituzte Zinematekan:

Faster pussycat, kill, kill! (Russ Meyer, 1965), Things you can tell just by looking at her (Rodrigo García, 2000), Henry: portrait of a serial killer (John McNaughton, 1986), Casa de los babys (John Sayles, 2003), Klass (Ilmar Raag, 2007), Berlin (Julian Schnabel, 2007), Code 46 (Michael Winterbottom, 2003), Hurlyburly (Anthony Drazan, 1998), Dead man (Jim Jarmusch, 1995), Mauvais sang (Leos Carax, 1986), The Dangerous Lives of Alter Boys (Peter Care, 2002), Mona Lisa (Neil Jordan, 1986) eta Donnie Darko (Richard Kelly, 2001).