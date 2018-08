kultura

Jaialdia

'Wor' film laburra, Manhattan Short Film jaialdiko irabazlea

Erredakzioa

2010/10/01

EITBko Bilboko egoitzak hartu duen ekitaldian, Felix Linaresek film labur irabazleen izenak ezagutzera eman ditu.

Manhattan Short Film Festival 2010eko edizioak film labur irabazleak aukeratu ditu, EITBko Bilboko egoitzan izan den eta Felix Linaresek aurkeztutako ekitaldiaren barnean. Wor film laburra izan da edizio honetako irabazlea.



Mundu osoan zehar egiten den jaialdi honen azkenengo hiru edizioak iritsi dira Bilbora.Gainera, bertan parte hartu duen publikoak mundu mailan irabazi duenfilm laburrari eman nahi izan dio botoa beti. Izan ere, jaialdi honenbereizgarri nagusia ikusleak film labur onenari botoa eman diezaiokelada.

One Week, One World, One Festival&' || 'nbsp; esaldiak laburbiltzen du Manhattan Short Film Festival jaialdiak jarraitzen duen filosofia. Aste batean zehar eta munduko hainbat aretotan edizio honen 10 lan finalistak erakutsiko dira eta publikoa izango&' || 'nbsp; da irabazlea aukeratuko duena. Boto guztiak zenbatu ondoren, irabazlea datorren urriaren 3an New York hirian ospatuko den ekitaldi batean jakinaraziko da.