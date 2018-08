kultura

Uztailak 2-7

Kalealdia Kaleko Antzerki eta Arteen Jaialdiaren programazioa

eitb.eus

2018/06/21

Ikusi kale ikuskizunen egitarau osoa.

ASTELEHENA 2

12:00 EUSKAL MUSEOA

MOVEO CIA. (Katalunia) Conseqüències (25’)

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria: EAE) (4 ordu)

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

CRÉATURE CIE. (Frantzia) Les Irréels (4 ordu)

17:45 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MOVEO CIA. (Katalunia) Conseqüències (25’)

18:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

KATAKRAK (Katalunia) Els Recicloperats (3 ordu)

18:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

AMER I ÀFRICA (Katalunia) Envà (45´)

19:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MOVEO CIA. (Katalunia) Conseqüències (25’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

SASEO CIE. (Frantzia) Cabaret de poche (60’)

MARTITZENA 3

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria: EAE) (4 ordu)

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

CRÉATURE CIE. (Frantzia) Les Irréels (4 ordu)

18:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

KATAKRAK (Katalunia) Els Recicloperats (3 ordu) (3 ordu)

18:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

LOS GALINDOS (Katalunia) UduL (60’)

18:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

AMER I ÀFRICA (Katalunia) Envà (45´)

19:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria: Iparralde) Xori-gizonaren elezaharra (45’)

20:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

LOS GALINDOS (Katalunia) UduL (60’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

ROSIE VOLT (Frantzia) Yadéwatts (60’)

EGUAZTENA 4

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria: EAE) (4 ordu)

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

CRÉATURE CIE. (Frantzia) Les Irréels (4 ordu)

17:45 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

CIRC PÀNIC (Katalunia) MiraT (45’)

18:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

KATAKRAK (Katalunia) Els Recicloperats (3 ordu)

18:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

LOS GALINDOS (Katalunia) UduL (60’)

19:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria: Iparralde) Xori-gizonaren elezaharra (45’)

19:45 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Frantzia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

CIRC PÀNIC (Katalunia) MiraT (45’)

20:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

LOS GALINDOS (Katalunia) UduL (60’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

MADUIXA CIA. (Valentzia Erkidegoa) Mulïer (40’)

EGUENA 5

18:00 AREATZA

GANSO & CÍA. (Euskal Herria: EAE) Babo Royal (50’)

19:00 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

AMAIA ELIZARAN (Euskal Herria: EAE) Block (18’)

19:30 PLAZA BARRIA

THE PRIMITIVES (Belgika) Three of a kind (35´)

20:15 AREATZAKO KAIA

ALLER-RETOUR CIE. (Frantzia) Journal de nos corps (50’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

21:15 AREATZA

GANSO & CÍA. (Euskal Herria: EAE) Babo Royal (50’)

22:15 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

AMAIA ELIZARAN (Euskal Herria: EAE) Block (18’)

22:45 PLAZA BARRIA

THE PRIMITIVES (Belgika) Three of a kind (35´)

23:30 ARRIAGA PLAZA

ZIRKUS MORSA (Frantzia) La fin demain (40’)

BARIKUA 6

18:00 EUSKAL MUSEOA

GINGER BRASS EXPERIMENT (Frantzia) Le Ginger Brass Experiment (45’)

18:45 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

BARADA STREET (Britainia Handia) Barada Street (45´)

19:00 EPALZA KALEA (Frantziako Institutuaren ondoan)

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Frantzia) Caillasse (45’)

19:30 AREATZA

ZIRKUS MORSA (Frantzia) La fin demain (40’)

20:15 PLAZA BARRIA

ALLER-RETOUR CIE. (Frantzia) Journal de nos corps (50’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

21:15 EUSKAL MUSEOA

GINGER BRASS EXPERIMENT (Frantzia) Le Ginger Brass Experiment (45’)

22:00 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

BARADA STREET (Britainia Handia) Barada Street (45´)

22:45 AREATZA

ZIRKUS MORSA (Frantzia) La fin demain (40’)

23:30 AREATZAKO KAIA

HIKA TEATROA ETA OINKARI DANTZA TALDEA (Euskal Herria: EAE) Sagartu (50’)

ZAPATUA 7

18:00 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

ERTZA (Euskal Herria: EAE) Meeting point (15´)

18:15 PLAZA BARRIA

ECCENTRICI DADARÓ COMPAGNIA TEATRALE

(Italia) Operativi! (50’)

19:15 AREATZA

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Frantzia) Caillasse (45’)

20:15 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

ERTZA (Euskal Herria: EAE) Meeting point (15´)

20:30 PLAZA BARRIA

ECCENTRICI DADARÓ COMPAGNIA TEATRALE

(Italia) Operativi! (50’)

21:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria: Iparralde) L´Entresort (50’)

21:30 AREATZA

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Frantzia) Caillasse (45’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

PUDDING THÉÂTRE (Frantzia) Géopolis (77’)

24:00 AREATZAKO KAIA

ZO-ZONGÓ!! (Euskal Herria: EAE) Psycho-Clown (75’)