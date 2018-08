kultura

Irailak 7 eta 8, Donostian

Ostiralean abiatuko da Kutxa Kultur jaialdia

2012/09/03

The Horror, Maxïmo Park, The Raveonettes, The Wip, Russian Red, Love of Lesbian, Los Campesinos, Delorentos eta Anari, Anai-Arrebak eta Gor Gora Kids arituko dira, besteak beste, Donostian asteburuan.

Irailaren 7an eta 8an Kutxa Kultur jaialdia hartuko du Igeldoko Jolas Parkeak (Donostia) eta handik Euskal Herriko zein nazioarteko hainbat musika talde pasatuko dira.

The Horror eta Maxïmo Park izango dira lehenengo edizioko kartelburuak, baina, beste hainbat artistek ere parte hartuko dute aipatutako jaialdian: The Raveonettes, The Wip, Russian Red, Love of Lesbian, Los Campesinos, Delorentos eta Anari, Anai-Arrebak eta Gor Gora Kids, besteak beste.

Sarrerak

Egun bakoitzerako sarrerak 10 eurotan egongo dira salgai eta Gazteak doan joateko aukera eskaintzen dizue.

Egitaraua IRAILAK 7, ostirala

AGERTOKI NAGUSIA

18:00-19:00 RUSSIAN RED + BELLE & SEBASTIAN

19:40-20:40 THE WHIP

21:20-22:20 THE RAVEONETTES

23:00-00:30 MAXÏMO PARK PARKEKO AGERTOKIA

16:30-17:10 NAICA

17:20-18:00 PATTA TA SENDAEZINAK

19:00-19:40 CORREOS

20:40-21:20 LOLAS CLUB

22:20-23:00 PEACHY JOKE



IRAILAK 8, larunbata



AGERTOKI NAGUSIA

16:30-17:20 ANARI

18:00-19:00 DELORENTOS

19.40-20.40 LOS CAMPESINOS

21:10-22:20 LOVE OF LESBIAN

23:20-00:45 THE HORRORS PARKEKO AGERTOKIA

17:20-18:00 MUTURBELTZ

18:50-19:30 INRA

20:30-21:10 ANAI ARREBAK http://anaiarrebak.com

22:20-23:20 WILHEM & THE DANCING ANIMALS

00:45-01:30 GORA GORA KIDS





