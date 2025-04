kultura KONTZERTUA Salgai daude Jennifer Lopezek uztailean BECen eskainiko duen kontzerturako sarrerak EITB MEDIA Publikatuta: 2025/04/16 15:08 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/04/16 15:11 (UTC+2) Eguerdiko 12:00etan jarri dira eskuragarri, webgune ofizialetan. Artista estatubatuarra datorren uztailaren 16an iritsiko da BECera "Up all night live in 2025" ikuskizunarekin, bezperan Bartzelonako Sant Jordi Cluben kontzertua eskaini ondotik. Jennifer Lopez, artxiboko irudi batean. Whatsapp

Jennifer Lopez (New York, 1969) abeslari estatubatuarra uztailaren 16an izango da Barakaldoko BECen, Bizkaian, Bartzelonan kontzertua eskaini eta biharamunean. Sarrerak 12:00etan jarri dira salgai webgune ofizialetan.

Last Tour musika sustatzaileak jakinarazi duenez, Jennifer Lopez, gaur egungo "eragin handienetakoa" duen artista, "Up all night live in 2025" ikuskizuna eskaintzera dator; jarraitzaileek "ikuskizun sutsua" ikusiko dutela adierazi du, bere ibilbideko "arrakasta" handietakin.

Orain arte, 80 milioi disko baino gehiago saldu ditu, 15.000 milioi erreprodukzio baino gehiago pilatu ditu eta hilean ia 28 milioi entzule ditu Spotifyn plataforman.

Bizkaira iritsi aurretik, Lopez Pontevedran arituko da uztailaren 8an; Cadizen uztailaren 10ean; Malagan, uztailaren 11n, eta Bartzelonako Sant Jordi Cluben, uztailaren 15ean.