Norah Jonesek ere Oscarretan abestuko du

2013/01/29

Abeslari, konposatzaile eta piano jotzaile estatubatuarrak Abesti Onenaren Oscarraren hautagaitza lortu du 'Ted' pelikulako "Everybody Needs a Best Friend" abestiarekin.

Norah Jonesek Oscarretako zeremonian abestuko du.

