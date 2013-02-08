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Kiniela Oscarrak 2013 | Leire Martinez abeslariaren iragarpena

Oscarrak

Kiniela

Leire Martinez

Erredakzioa

2013/02/08

La Oreja de Van Gogh taldeko abeslariak aurtengo Oscar sarietako irabazleak aukeratu ditu.

  • Leire Martinez LODVGeko abeslaria. Argazkia: EITB

    Leire Martinez LODVGeko abeslaria. Argazkia: EITB

    Leire Martinez LODVGeko abeslaria. Argazkia: EITB
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Pelikula onena

Amour

Argo

Hego basatiko piztiak

Django katerik gabe

Miserableak

Piren bizitza

Lincoln

Gauzen alde ona

Gauerdi eta erdiak

 

Gizonezko Aktore Onena

Bradley Cooper - Gauzen alde ona

Daniel Day-Lewis - Lincoln

Hugh Jackman - Miserableak

Joaquin Phoenix - Maisua

Denzel Washington - Hegaldia

 

Emakumezko Aktore Onena

Jessica Chastain - Gauerdi eta erdiak

Jennifer Lawrence - Gauzen alde ona

Emmanuelle Riva - Amour

Quvenzhané Wallis - Hego basatiko piztiak

Naomi Watts - Ezinezkoa


Bigarren Gizonezko Aktore Onena

Alan Arkin - Argo

Robert De Niro - Gauzen alde ona

Philip Seymour Hoffman - Maisua

Tommy Lee Jones - Lincoln

Christoph Waltz - Django katerik gabe

 

Bigarren Emakumezko Aktore Onena

Amy Adams - Maisua

Sally Field - Lincoln

Anne Hathaway - Miserableak

Helen Hunt - Saioak

Jacki Weaver - Gauzen alde ona


Zuzendari Onena

Michael Haneke - Amour

Benh Zeitlin - Hego basatiko piztiak

Ang Lee - Piren bizitza

Steven Spielberg - Lincoln

David O. Russell - Gauzen alde ona

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