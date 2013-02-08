Oscarrak
Kiniela
Leire Martinez
Erredakzioa
2013/02/08
La Oreja de Van Gogh taldeko abeslariak aurtengo Oscar sarietako irabazleak aukeratu ditu.
Leire Martinez LODVGeko abeslaria. Argazkia: EITBLeire Martinez LODVGeko abeslaria. Argazkia: EITB
Pelikula onena
Amour
Argo
Hego basatiko piztiak
Django katerik gabe
Miserableak
Piren bizitza
Lincoln
Gauzen alde ona
Gauerdi eta erdiak
Gizonezko Aktore Onena
Bradley Cooper - Gauzen alde ona
Daniel Day-Lewis - Lincoln
Hugh Jackman - Miserableak
Joaquin Phoenix - Maisua
Denzel Washington - Hegaldia
Emakumezko Aktore Onena
Jessica Chastain - Gauerdi eta erdiak
Jennifer Lawrence - Gauzen alde ona
Emmanuelle Riva - Amour
Quvenzhané Wallis - Hego basatiko piztiak
Naomi Watts - Ezinezkoa
Bigarren Gizonezko Aktore Onena
Alan Arkin - Argo
Robert De Niro - Gauzen alde ona
Philip Seymour Hoffman - Maisua
Tommy Lee Jones - Lincoln
Christoph Waltz - Django katerik gabe
Bigarren Emakumezko Aktore Onena
Amy Adams - Maisua
Sally Field - Lincoln
Anne Hathaway - Miserableak
Helen Hunt - Saioak
Jacki Weaver - Gauzen alde ona
Zuzendari Onena
Michael Haneke - Amour
Benh Zeitlin - Hego basatiko piztiak
Ang Lee - Piren bizitza
Steven Spielberg - Lincoln
David O. Russell - Gauzen alde ona
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