Oscarrak

Horrela kontatu dugu zuzenean Oscar sarien gala

Natxo Velez | eitb.com

2014/03/02

Hollywoodeko Akademiaren sari nagusiak gaur banatu dituzte Dolby antzokian, eta eitb.com-en zuzenean kontatu dugu.

05:57 "12 years a slave"k irabazi du film onenaren Oscar saria. Brad Pitt filmeko ekoizleetako batek jaso du saria. Bere lehen Oscarra da.

05:48 Jennifer Lawrencek aurkeztu du gizonezko aktore onenaren saria. Matthew McConaugheyk irabazi du, Leonardo DiCaprio beste faboritoari gailenduta. Jainkoari, familiari eta "bere heroiari" eskaini dio.



05:42 Azken txanpan sartu gara: Daniel Day-Lewisek banatu du emakumezko aktore onenaren saria. Cate Blanchett zen faboritoa, eta aurreikuspenak bete dira: australiarrak bere bigarren Oscarra bereganatu du.

05:32 Lehen Brad Pitt agertu da; orain, Angelina Jolieren txanda da. Sidney Poitierren besotik helduta atera da, eta haren lana eta bizitza goraipatu ditu Joliek. Zuzendari onenaren saria eman dute. Irabazlea Alfonso Cuaron izan da. "Gravity"ren bideak ez du etenik.

05:24 Penelope Cruz eta Robert de Niro agertokian. Gidoien unea da. Egokitutakoetan onena "12 Years a Slave" da. Pelikula hau "Gravity"rekiko aldea murrizten hasiko da? Jatorrizko gidoi original onena "Her"entzat da. Spike Jonzeren filmarentzat da lehen saria.

05:17 Kanturik onena "Let It Go" da, "Frozen" filmekoa. U2 eta Pharrell Williamsi gailendu zaie.

05:15 "Gravity"k soinu banda onena ere lortu du. Seigarren saria.

05:05 DeGeneresek Twiterri egindako hamaikagarren aipamena. Eserlekuetan hainbat aktorerekin ateratako argazkia inoiz gehien bertxiotutako edukia da honezkero.

04:55 "In memoriam" bideoaren unea: Gandolfini, Paul Walker, Eduardo Coutinho, Peter O'Toole, Philip Seymour Hoffman, Shirley Temple, Esther Williams...

04:48 (Super)heroi gehiago pantailetan: Harry Potter, "Avatar"eko pertsonaia, Captain America, Clint Eastwood, James Bond, Indiana Jones...

04:43 Produkzio diseinu onena: "The Great Gatsby".

04:31 Hurrengo sariduna asmatuko? Bai: "Gravity". Ediziorik onena!

04:30 Bill Murrayk Harold Ramis zena gogora ekarri du, maisuki. Oso une polita.

04:28 Eta laugarrena "Gravity"rentzat: argazkilaritza onenaren saria.

04:24 "Gravity" ari da nagusitzen arlo teknikoan. Arlo artistikoan, "Dallas Buyers Club" (Jarde Leto) eta "12 years a slave" (Lupita Nyong'o) nagusitu dira oraingoz.

04:22 Ellen DeGeneres, pizza banatzaile batekin batera, eserlekuetatik pizza banatzen.

04:12 Christoph Waltz handiak emakumezko aktore onenaren saria eman du. Lupita Nyong'o-k irabazi du. "12 years a slave" lanarentzako lehen saria. "Zatozen tokitik zatozela, ametsek beti balio dute", esan du Nyong'o-k, oso hunkituta.

04:10 Gaueko une gogoangarrienetakoa: Ellen DeGeneresek autoerretratu jendetsua hartu du galan zuzenean.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

04:09 Eta beste bat Cuaronen filmarentzat: soinu edizio onena.

04:07 "Gravity"k beste sari tekniko bat bereganatu du: soinu nahasketa onena.

03:55 Brad Pittek aurkeztuta, U2 agertokian, "Ordinary love" Mandelaren omenezko filmeko kanta jotzen.

03:48 Ewan McGregorrek eta Viola Davisek atzerriko film onenaren saria emango dute. Oso maila ona atal honetan. Irabazlea "La Grande Bellezza" italiarra da, Urrezko Globoetan bezala.

03:45 Ohorezko sariak gogora ekarri dituzte: Angela Lansbury, Steve Martin eta Piero Tosi jantzi-diseinatzailea, Jean Hersholt sari humanitarioa Angelina Jolierentzat.

03:37 "20 Feet from Stardom" da dokumental luze onena. Musikarien koristengan jartzen du fokua lanak. Protagonistak, korista horietako batek, kantatzeari ekin dio agertokian.

03:34 Dokumental labur onena "The Lady in Number 6" holokaustoari buruzko lana da.

03:32 Bosgarren izendapenean saria eraman du Anders Walter danimarkar zuzendariak "Helium" laburrarekin fikziozko film labur onenaren atalean.

03:21 Gaueko lehen saria "Gravity"rentzat: efektu bisual onenak.

03:18 Gandhi, Harvey Milk, Muhammad Ali, Braveheart... Denetariko heroiei omenaldia Dolby antzokiko pantailetan.



03:15 Animaziozko film luze onena, berriz, "Frozen", Disneyrena.

03:14 McConaugheyk berak, Kim Novak lagun, eman dio animaziozko film labur onenaren saria "Mr. Hublot" Luxenburgon eginiko lanari.



03:03 "Dallas Buyers Club" filmak, beraz, bi sari daramatza honezkero, hiru banatu dituztenean. Hiesak kutsatutako gizon batena egiten du Matthew McConaugheyk film horretan.



02:58 Naomi Watts eta Samuel L. Jacksonek "The Great Gatsby" filmeko lantaldeari eman diote jantzi-diseinatzaile onenaren saria, eta "Dallas Buyer Club"ekoei, makillaje onenarena.

02:48 Jim Carrey atera da agertokira, eta Bruce Dernekin hizketan aritu da bertatik. Jarraian, animazioari egindako lehen omenaldia heldu da.

02:40 Anne Hathawayk eman du saria: Jared Leto da antzeztaldeko gizonezko aktorerik onena, sorpresarik ez. Amari eta anaiari eskaini die, baita "ameslari guztiei" ere, eta venezuelar eta ukrainarrei zuzendu zaie, beraiengan pentsatzen ari direla esanda. Hiesak hildako guztiei ere eskaini die, filmak gai hori hartzen baitu hizpide.

02:38 Lehen saria, antzeztaldeko gizonezko aktore onenarena da. Hauek dira izendatuak: Barkhad Abdi ("Captain Phillips"), Bradley Cooper ("American Hustle"), Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street"), Michael Fassbender ("12 Years a Slave") eta Jared Leto ("Dallas Buyers Club").

02:32 Ellen DeGeneresen lehen bromak, Lupita Nyong'o, Barkhad Abdi eta Liza Minnellirentzat.

02:30 Hasi da gala! Ellen DeGeneresek hartu du hitza.

02:24 Dena prest:

02:12 Elsa Patakyk, Kerry Washingtonek eta Olivia Wildek haurdunaldian erabiltzeko arroparen erakusketa zabaldu dute alfonbra gorriaren gainean.

01:51 Jennifer Lawrencek, izendapena ez ezik (iaz irabazi egin zuen), erorikoa ere errepikatu du aurten.

01:34 Alfonbra gorrira heldutakoan, Lupita Nyong'o-k "bedeinkatuta" dagoela esan du; izan ere, inoiz egin duen lehen filmarengatik izendatu dute. Pradaren soineko bat jantzita heldu da alfonbrara, urdin kolorekoa, "Nairobi gogorarazten didalako".

01:28 Alfonso Cuaron zuzendari onenerako izendatuak "Gravity" grabatzea, eragozpen tekniko guztiengatik, "ibilbide neketsua" izan zela esan du heldu denean, eta Sandra Bullocken lana (hori ere izendatuta dago) goraipatu du.

01:23 Gogoratu zelakoak diren film onenaren sarirako izendatuak.

01:17 Pharrell Williams, kantu onenerako izendatua, oso fresko iritsi da:

01:11 Jared Leto, Amy Adams... Izendatuen joan-etorria gero eta ugariagoa da.

01:07 Bruce Dern izendatua (ikaragarri, "Nebraska" filmean) Laura alabak lagunduta heldu da alfonbra gorrira. Bere pertsonaiaren ibilkera egiteko zapatetan harri txintxarrak sartu zituela aitortu du:

00:50 Lupita Nyong'o "12 Years a Slave" filmeko aktore izendatua alfonbra gorrian dago. Oscarren atariko sari banaketetan oso dotoretzat hartu dute moda adituek:

00:44 Gaueko lehen izendatua Dolby antzokian dago jada: Barkhad Abdi antzeztaldeko gizonezko aktore onenaren atalean dago izendatuta.



00:30 Aste osoan AEBko mendebaldeko kostan euria bota eta bota egon eta gero, dirudienez gaur euriak ez ditu alfonbra gorrira bildutakoak bustiko.

00:13 Dena prest Dolby antzokian, izarrek alfonbra gorria zapaltzen hasteko.