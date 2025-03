Oscarrak 2024 Palmaresa Oscar sarien 97. edizioaren irabazleen zerrenda EITB Media Publikatuta: 2025/03/03 06:39 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2025/03/03 06:39 (UTC+1) "Anora" izan da Oscarren 97. edizioaren irabazle nagusia, bost sari bereganatuta, tartean film onenarena. Hau da gaueko irabazle guztien zerrenda. Mikey Madison, "Anora" filmean Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

FILM ONENA 'Anora'.

ZUZENDARI ONENA Sean Baker, 'Anora'.

EMAKUMEZKO AKTORE ONENA Mikey Madison, 'Anora'.

GIZONEZKO AKTORE ONENA Adrien Brody, 'The Brutalist'.

ANTZEZTALDEKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA Zoe Saldaña, 'Emilia Pérez'.

ANTZEZTALDEKO GIZONEZKO AKTORE ONENA Kieran Culkin, 'A Real Pain'.

JATORRIZKO GIDOI ONENA Sean Baker, 'Anora'.

GIDOI EGOKITU ONENA Peter Straughan, 'Conclave'.

NAZIOARTEKO FILM ONENA 'I'm still here, Walter Salles (Brasil).

ANIMAZIOZKO FILM ONENA 'Flow'.

FILM LUZE DOKUMENTAL ONENA 'No Other Land'.

ARGAZKILARITZA ONENA Lol Crawley, 'The Brutalist'.

EDITATZEN ONENA Sean Baker, 'Anora'.

JANTZIEN DISEINU ONENA Paul Tazewell, 'Wicked'.

SOINU BANDA ONENA Daniel Blumberg, 'The Brutalist'.

ABESTI ONENA Clément Ducol, Camille eta Jacques Audiard, 'El mal', 'Emilia Pérez'.

EKOIZPEN ZUZENDARITZA ONENA Craig Lathrop eta Beatrice Brentnerová, 'Wicked'.

SOINU ONENA Gareth John, Richard King, Ron Bartlett eta Doug Hemphill, 'Dune: Part Two'.

EFEKTU BERZI ONENAK Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe eta Gerd Nefzer, 'Dune: Part Two'.

MAKILLAJE ETA ILE APAINTZE ONENAK Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon eta Marilyne Scarselli, 'The substance'.

FILM LABUR ONENA 'I'm Not a Robot'.

ANIMAZIOZKO FILM ONENA 'In the Shadow of the Cypress'.

FILM LABUR DOKUMENTLA ONENA 'The Only Girl in the Orchestra'.