'Lincoln' eta 'Argo', aurrez aurre Bafta sarietan

2013/02/10

Bi film horiek faboritoak dira igande gauean Londresen izango den sari-banaketan. Halaber, litekeena da Javier Bardemek bigarren Bafta saria irabaztea.

Erresuma Batuko Oscar saritzat jo ohi dituzten Bafta sarien sari-banaketa hartuko du igande gauean Londreseko Royal Opera Housek. Aurten, bi film dira faboritoak: Lincoln, 10 hautagaitzekin, eta Argo, zortzi hautagaitzekin eta Oscar sariko aurreneko golardoetan ezustekoa eman duena.

Hitzordua 19:00etan (GMT) hasiko da. Halaber, arreta Javier Bardem aktorearen gainean ere izango da. Izan ere, Skyfall filmean egindako lanagatik baliteke aktore espainiarrak bigarren Bafta saria irabaztea (aurrekoa No Country for Old Men filmeagatik izan zen, 2008an).

Lincoln AEBetako presidentearen biografiak sari kopuru gehien eskuratzeko aukera handienak ditu. Hala ere, Ben Affleckek zuzendutako Argo zinta izango du aurrez aurre.

Urrezko Globoetan film dramatiko onenaren saria irabazi du, eta ordutik lehiakide indartsu bihurtu da. Bafta sariei dagokionez, film onenaren sailean, Les Miserables, Life of Pi eta Zero Dark Thirty zintak ere lehiatuko dira.

Aktorerik onena

Gizonezkoen aktore onenaren sailean, Daniel Day Lewis (Lincoln), Ben Aflleck (Argo), Bradley Cooper (Silver Linings Playbook), Hugh Jackman (Les Miserables) eta Joaquin Phoenix (The Master) izango dira lehian. Emakumezkoen aktore onenaren sailean, berriz, Emmanuelle Riva (Amour), Helen Miren (Hitchcock), Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook), Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) eta Marion Cotillard (Rust and Bone) izango dira.

Atzerriko hizkuntzan egindako filmei dagokionez, litekeena golardoa Michael Hanekek zuzendutako Amour filmeak irabaztea. Headhunters (Norvegia), The Hunt (Danimarka), Rust and Bone (Frantzia) eta Untouchable (Frantzia) zintek ere sail honetarako hautagaitza lortu dute.

Zuzendari onenaren sailean, Michael Haneke (Amour), Ben Affleck (Argo), Quentin Tarantino (Django Unchained), Ang Lee (Life of Pi) eta Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty).