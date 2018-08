Zinema

Soderbergh, Polanski, Sorrentino eta Winding Refn, lehian Cannesen

2013/04/18

Spielberg epaimahaiko presidente izango da Canneseko zinemaldian Cannesen eta Berlinen saritutako pelikulak, Zinemaldian ikusgai Steven Soderbergh, Roman Polanski, Paolo Sorrentino eta Nicolas Winding Refnen azken filmak Urrezko Palmarako lehian izango dira Cannesko zinemaldiaren hurrengo edizioan, antolatzaileek jakinarazi dutenez. Soderberghen "Behind the candelabra", Polanskiren "La Venus à la fourrurre", Sorrentinoren "La grande bellezza" eta Winding Refnen "Only God forgives" izango dira lehen sarirako lehian. Ethan eta Joel Cohen anaiek "Inside Llewyn Davis" pelikula eramango dute. Gainera, aurtengo lehian Alex Van Warmerdan holandarraren "Borgnan" Asghar Farhadiren "Le passé", James Grayren "He Inmigrant" eta Alexandre Payneren "Nebraska" daude lehiaketarako hautatuen artean. Cannesko zinemaldiaren 66. edizioa Frantziako udalerri horretan egingo dute maiatzaren 15etik 26ra bitartean eta Steven Spielberg epaimahaiko presidentea izango da.

