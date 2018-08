Zinema

Martxan

Film laburrak, protagonista FANT jaialdian

2013/05/02

"FANT Laburrean" sailarekin hasiko da FANT jaialdiaren 19. edizioa eta Alfred Hitchcock zuzendari bikaina omenduko dute, 'Txoriak' lanaren 50. urteurrenean.

FANT lehiaketara aurkeztu diren euskal film laburrak ezagutu ditugu: diru gutxirekin baina talentua erabiliz egindako lanak dira.

60 euro batzuek, beste batzuek 140, bakarren batzuek 15.000-30.000. Kostu hori dute euskal zinemagileek FANT Bilboko zinema fantastikoaren jaialdian aurkeztutako film laburrek. Zinema diru gutxirekin ere egin daitekeela erakutsi dute.

Kepa Sojoren "Loco con Ballesta" ezagutu dugu bihar "FANT Laburra" atalean lehiatuko diren beste bederatzi laburrekin batera, besteak beste, Koldo Almandoz, Ander Mendia eta Alberto Vazquezen lanekin batera.

Fantasiazko eta beldurrezko filmak dira baina, euretako batzuek badute mezu soziala ere. Gobernuz kanpoko erakunde baten enkarguz, umeen esplotazio sexualari buruz Paul Urkijok egindakoa, kasu.

Euskal film laburren atala iaz hasi zen eta arrakasta ikusita, aurten errepikatzea erabaki dute. Ostiralean 22:30ean ikusgai izango dira AlhondigaBilbaon.

Egitarau orokorrari dagokionean, zortzi film luze, horietako hiru Estatu edo Europa mailako erabateko estreinaldiak eta 22 film labur izango dira. Gainera, Alfred Hitchcock maisu handiari omenaldi beroa egingo diote.

Ostiralean, aldiz, Park Chan-Wook-ek inauguratuko du Bilboko Zinemaldi Fantastikoaren-FANTen, 19. edizioa, Hollywooden egin duen lehenengo lanarekin, "Stoker" filmarekin.

David Morley zinemagile frantziarrak "Home sweet home" film luzea aurkeztuko du Bilbon, Sail Ofizialeko lehiaketa barruan. Sail ofizial horretan, Gabriel Carrerren "In the house of flies" lanaren Europako estreinaldia eta Jorge Arenillasen "Otro verano" ere jasoko dira. Bi zinemagileak FANT 19n egongo dira. Lehiaketaren barruan ikusi ahal izango diren beste lanak "Antiviral", "Maniac", "After", "The seasoning house" eta "The king of pigs" izango dira.

Zinemaldiak generoko klasikoak berreskuratuko ditu, Charles Laughtonen "La noche del cazador" lanaren emanaldiarekin eta Alfred Hitchcocken maisu lana den "Los pájaros" lana eskainiz, film horren 50. urteurrenean. Horrez gain, Rodney Ascherren "El Resplandor" lanaren esanahi ezkutuei buruz egin duen "Room 237" dokumentala ere aurkeztuko da.

Horrez gain, FANT 19k, duela denbora gutxi hil den Bigas Lunaren "Angustia" lan klasikoa berreskuratuko du eta low cost ekoizpen zineman zentratutako saio bikoitza programatu du, estatuan egindako bi lanekin: Carlos Bermuten "Diamond Flash" eta Norberto Ramosen "Summer Time".

Pablo Bergerrek, Sari asko jaso dituen "Blancanieves" filmaren zuzendariak, ohorezko saria jasoko du zinemaldiaren amaiera ekitaldian.