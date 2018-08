Zinema

Klaustrofobia muturrera FANTen Sail Ofiziala ixteko

2013/05/07

'In the house of flies' pelikulak hainbat sari eskuratu ditu eta Bilboko FANT jaialdiak lehen aldiz proiektatu du Europan.

'In the house of flies' filmeko egileek itogarria, aztoratzailea eta ikusteko zaila dela esan dute. FANTeko Sail Ofiziala ixteko aukeratu dute eta beldurrezko istorio klaustrofobiko bat da. Hainbat sari eskuratu ditu eta lehen aldiz ikus daiteke Europan.

Soto bateko lau pareten artean filmatu dute "In the house of flies" lana. Psikopata batek bikote bat bahitu egiten dute eta, gutxinaka-gutxinaka, muturrera eramaten ditu.

Giro beldurgarri hori Angus McLellan gidoilariarena da, baina baita Gabriel Carrer zuzendari kanadiarrarena ere. Errodajea, esan duenez, pelikula bera bezain itogarria izan zen.

FANT jaialdira aurkezten diren pelikula gehienek bezalaxe, "In the house of flies" oso denbora gutxian grabatu zuten, pare bat astean. Gainera, aurrekontu oso txikia du, 18.000 eurokoa.