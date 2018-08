Zinema

70 urteren ostean

'It's a Wonderful Life' klasikoaren bigarren zatia filmatuko dute

2013/11/19

James Stewart protagonista zuen pelikula ospetsuak Gabonetako istorio bat kontatzen zuen. Orain, George Baileyren bilobari aingeru begirale bat agertuko zaiola kontatuko du.

Frank Capra zuzendariaren It's a Wonderful Life klasikoaren bigarren zatia filmatuko dutela iragarri dute. 1946an estreinatutako lanean, Gabonetako istorio ospetsuaren protagonista James Stewart izan zen, eta Oscarretarako bost izendapen lortu zituen, film onenarena tartean.

Variety aldizkariak kaleratutakoaren arabera, It's a Wonderful Life: The Rest of the Story izeneko lanak George Baileyren (Stewart) biloba izango du protagonista. Oraingo honetan, izen bera izango du istorioaren pertsonaia nagusiak, eta, jatorrizko zintan bezala, jaio izan ez balitz zer gertatuko zatekeen erakutsiko dio aingeru begirale batek.

Star Partners finantza-enpresa eta Hummingbird ekoiztetxea proiektua erosi nahian ari dira. Gidoia Robert Farnsworthek eta Martha Boltonek idatziko dute, eta lehen pelikulako aktore batzuek ere parte hartuko dute lan berrian.

Karolyn Grimes aktoreak Baileyren alabarena egin zuen 1946ko pelikulan, eta aingeruarena egingo du orain, 73 urte dituela. Filma 2015ean iritsiko da zinema-aretoetara.

Frank Capraren lanean aritu ziren beste aktore batzuk ere (Jimmy Hawkins eta Carol Coombs) kontratua negoziatzen ari dira.

Bigarren filmak 25 eta 35 milioi arteko kostua izango du, eta Louisianan filmatuko dute.