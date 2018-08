Zinema

Sufra

Surfilm Festibalek Europako surfa aldarrikatuko du

Erredakzioa

2014/05/29

Jaialdiaren hamabigarren ekitaldia ekainaren 5etik 8ra egingo da eta Antzoki Zaharra izango du erdigune.

Surfilm Festibal Donostiako jaialdiak Europari begiratuko dio batik bat aurten, hamabigarren edizioan. Neguko denboraleek, txikizio handia ez ezik, surflarientzako denboraldi "bikaina" ere utzi dute aurten, eta hori erakutsiko dute.

2013an, jaialdia barreiatuta egon zen, egun eta aste bakanetan egin zuten, baina aurten, ohi bezala, jarraian egingo dute, lau egunez: ekainaren 5ean hasi eta 8an bukatuko da, Antzoki Zaharrean.

Alde Zaharreko antzokiak saio gehienak hartuko ditu, nahiz eta jaialdiaren irekiera ekitaldia Aquariumeko entzunaretoan egingo dute; "Damnation" dagoeneko zereginik ez duten presak eraistearen aldeko dokumentala emango dute bertan.

Hain zuzen ere, lan hori eta "Out in the Line Up" homosexualitatea eta surfa jorratzen dituen filma dira aurtengo edizioan surfa egitearekin zuzenean lotuta ez dauden bakarrak.

Beste guztietan, lau film luze eta hogei laburretan baino gehiagotan, olatuek azken urtean eman duten onena ikusi ahalko da. Gainera, hautatutako film labur guztien % 70etan Euskal Herrian hartutako irudiak erakusten dira.

Amaitzeko, "Tundercloud", "denboraldiko estreinaldi nagusia", eskainiko dute, Europan aurrenekoz. 2012ko ekainaren 8an gertatutako berritzen du dokumentalak. Egun horretan, Fiji uharteetan, munduko surflari onenek ustekabean sortutako olatu ikaragarriei aurre egin zieten.

Irekieraren egunean, gainera, "Olatu handiak Gipuzkoan / Denboraleak" argazki erakusketa zabalduko da, Aquariumean.