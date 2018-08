Zinema

Ken Loach zuzendari britainiarrak irabazi du Cannesko Urrezko Palma

2016/05/23

Cannesen irabazi duen bigarren sari nagusia da, duela hamar urte 'The Wind That Shakes the Barley' lanarekin ere lortu baitzuen.

Bideoak (1) Ken Loachek irabazi du Urrezko Palma ''I, Daniel Blake'' filmarekin Ken Loach zinemagile britainiarrak irabazi du 2016ko Cannesko Zinema Jaialdiko Urrezko Palma, I, Daniel Blake lanarekin, eta "beste mundu bat posible eta beharrezkoa dela" aldarrikatu du. I, Daniel Blake filmak Erresuma Batuan gutxien duten pertsonek bizi duten egoera salatu du. Saria jasotzerakoan, Ken Loachek zinema protesta modu gisa defendatu du, ideia neoliberalen ondorioz arriskuan ei dagoen mundu baten aurrean. Horren hitzetan, austeritate politikek "milioika lagunen miseria eragin dute Grezian hasi eta Portugaleraino, gutxiengo txiki bat modu lotsagarrian aberasten den bitartean". Cannesko publikoa zutik jarri da Ken Loachen hitzaldia txalotzeko. Ken Loach Cannesko bi Urrezko Palma lortu dituen zazpigarren zinemagilea da; izan ere, duela hamar urte irabazi zuen lehendabizikoa, The Wind That Shakes the Barley lanarekin. Irabazleen zerrenda -Urrezko Palma: I, Daniel Blake (Ken Loach). -Epaimahaiaren Sari Berezia: Juste la fin du monde (Xavier Dolan).

-Zuzendari Onenaren Saria: Cristian Mungiu (Bacalaureat) eta Olivier Assayas (Personal shopper). -Epaimahaiaren Saria: American Honey (Andrea Arnold). -Gidoi Onenaren Saria: Asghar Farhadi (Forushande). -Emakumezko Aktore Onenaren Saria: Jaclyn Jose (Ma'Rosa). -Gizonezko Aktore Onenaren Saria: Shahab Hosseini (Forushande). -Urrezko Kamera Saria Lehen Lan Onenari: Divines -Film Labur Onenaren Urrezko Palma: Timecode (Juanjo Gimenez).

-Aipamen bereziak: A moça que dançou com o diabo (Joao Paulo Miranda Maria). -Ohorezko Urrezko Palma: Jean-Pierre Leaud.

