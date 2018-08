Zinema

Achero Mañas eta Milla Jovovich, zinema-aretoetara bueltan

Erredakzioa

2010/09/10

'El Bola'ren zuzendaria 'Todo lo que tú quieras'ekin itzuli da eta Jovovich 'Resident Evil'en laugarren zatiaren protagonista da. Kristen Stewartek eta Dakota Fanningek drama bat proposatzen dute.

Resident Evil: Ultratumba bideojoku famatuen sagaren laugarren pelikula da. Milla Jovovich du protagonista eta aste honetako estreinaldi garrantzitsuenetarikoa da. Zortzi urteren ostean, Achero Mañas pantaila handira bueltatu da eta zinema-aretoetako protagonistetako bat da. Todo lo que tú quieras da bere emaitza berrria eta El Bolako zuzendariak aita batek bere alabarekiko sentitzen duen maitasuna azaltzen digu.



Kristen Stewartek eta Dakota Fanningek Crepúsculo saga albo batera utzi eta The runaways aurkezten digute, 70eko hamarkadan arrakasta lortu zuen taldeari ("Born to be bad" edota "Cherry Boom" bezalako abestiei esker) buruko biopic bat. Komedia Drew Barrymore eta Justin Longen eskutik heldu da, Salvando las distancias zintarekin.



Resident Evil: Ultratumba

Milla Jovovich zonbiei aurre egingo die berriz, kasu honetan 3Dtan. Resident Evil:&' || 'nbsp;Ultratumba sagaren laugarren pelikula da eta Paul W.S. Andersonek zuzentzen du. Mundua desertu handi batean bihurtu da Lurra, birus batekin infektatu baita, gizakiak zonbi bihurtuz. Alice gaizkiarekin amaitzeko lanean jarraitzen du. Los Angelesera bidaiatuko da, lagun zahar baten deia jaso ostean.



Todo lo que tú quieras

Juan Diego Botto, José Luis Gómez eta Najwa Nimri dira Todo lo que tú quierasen protagonistak. Achero Mañasek (El Bolaren zuzendaria) zuzentzen du. Aita batek bere alabarenganako sentitzen duen amodio sakon eta benetakoa azaltzen du. Leoren emaztea bapatean hil da eta lau urteko alabak, Dafnek, etengabe amaren figura eskatzen du. Bere sufrimendua arindu nahi du eta edozertarako gai da, bere nortasunari uko egitea ere.



The runaways

Kristen Stewart (Crepúsculo) eta Dakota Fanning (Eclipse) dira The runaways filmaren protagonistak, Floria Sigismondi zuzendari eta gidoilariaren eskutik. Joan Jett (Kristen Stewart)&' || 'nbsp;eta Cherie Currie (Dakota Fanning) Kaliforniako hegoaldeko bi nerabe dira eta musikaz bizitzeko ametsa dute. Talde bat osatzen dute elkarrekin, The runaways, rockaren izarrak bihurtuko direla jakin gabe.&' || 'nbsp;



Salvando las distancias

Drew Barrymore eta Justin Long dira Salvando las distancias komedia erromantikoaren protagonistak, Nanette Burstein zuzendari estatubatuarraren eskutik. Garreten bizitza aspergarria da New Yorken, neskalagunarekin erlazioa apurtu berri baitu, baina Erin ezagutzen du:&' || 'nbsp;biek udako amodio bat izango delakoan daude, baina Erin San Franciscora bueltatzen denean, jaio den erlazioaren berezitasunaz konturatzen dira.



Adèle y el misterio de la momia

Luc Besson (El quinto elemento) zinemagile eta idazle frantziarrak Louise Bourgoin eta Mathieu Amalric zuzentzen ditu Adèle y el misterio de la momiafilman.Jacques Tardiren komikietan oinarrituta, Adéle Blanc-SEC erreportariak Egiptora bidai bat egiteko ametsetan dabil, faraoien sekretuak inbestigatzeko. Bitartean, Paris izututa dago:&' || 'nbsp;Historia museoan dagoen arraultz batetik pterodaktilo bat jaio da.