Jorge Jacomeren 'Flores' filmak Punto de Vista jaialdiaren sari nagusia jaso du

agentziak | erredakzioa

2018/03/12

Nathaniel Dorskyk "Elohim, or divine beings, the energy of light as creation" filmarekin irabazi du zuzendari onenaren saria; Deborah Stratmanen "Optimism", berriz, laburmetrai onena izan da.

2018ko sarituak antzeztokian. Argazkia: Punto de Vista Nafarroako Zinema Jaialdia. 2018ko sarituak antzeztokian. Argazkia: Punto de Vista Nafarroako Zinema Jaialdia.

Albisteak (1) 14 herrialdetako 21 film lehiatuko dira Punto de Vista jaialdian Jorge Jacomek zuzendutako Flores filma izan da 2018ko Punto de Vista jaialdiaren film onena. Jaialdia larunbat gauean bukatu zen, Baluarten egindako sari banaketarekin. Bestalde, Nathaniel Dorsky izan da zuzendari onena, Elohim, or divine beings, the energy of light as creationfilmarekin; Deborah Stratmanen Optimism laburmetrai onena izan da. Punto de Vista Nafarroako Zinema Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdiaren epaimahaiak (Rebecca Baron, Fran Gayo, Paolo Moretti, Nicolas Pereda eta Celine Browez) Jorge Jacomeren Flores filmari sari nagusia (10.000 euro) ematea erabaki du, "apokalipsi ostekoa eta bukolikoa; kezkagarria eta sentsuala; ohiturazkoa eta futurista" baita. Ildo horretan, epaimahaiaren hitzetan, "filmak osagai kontraesankorrak nahasten ditu eta unibertso poetiko eta pertsonala eratzen du". Publikoaren Sari berezia (1650 euro) Marina Lameiroren Young and beautiful filmari eman diote; eta Gazteriaren Saria (1500 euro) Flores filmarentzat izan da. Jonathas de Andraderen O peixe filmaren zuzendaritzak aipamen berezia jaso du. Bestalde, X Films Proiektuaren saria Zazpi Térdiren La vía flotanteri eman diote.

