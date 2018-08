Zinema

Iragarpena

Gaur jakinaraziko dituzte Oscar sarietarako hautagaiak

Erredakzioa

2011/01/25

Los Angelesen egingo duten ekitaldian emango dute jakitera datorren otsailaren 27an banatuko diren Oscar sarietarako hautagaien zerrenda.

Gero eta gertuago dago Oscar sarien 83. edizioaren sari banaketa. Gauer eguerdian Los Angelesen egingo duten ekitaldian, datorren otsailaren 27an ospatuko den sari banaketan izendatuak izango diren hautagaiak jakinaraziko ditu Hollywoodeko Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiak.



Ez da ezusteko handirik espero gaurko iragarpenean. Urrezko Globoetan izandako arrakasta ikusita, The Social Network&' || 'nbsp; da izendapen gehien izateko film faboritoa. Horrekin batera, The king''s speech, Black swan eta The Fighter&' || 'nbsp; aurreikusten ditu prentsa espezializatuak



Colin Firth eta Natalie Portman Gizonezko eta Emakumezko aktore onenaren saria irabazteko faborito nagusiak izanda, bere izenak&' || 'nbsp; ere ez dira hautagaien artean faltako.



También la lluvia eta Biutiful filmek ere Atzerriko Film Onenaren kategorian egoteko aukera handiak dituzte. Eta Javier Bardem sari nagusia irabazteko faboritoa ez bada ere, Aktore Onenaren sailkapenean izendatuen artean egon daiteke.



The kids are allright bezalako filmek osatuko dute izendatuen zerrenda.