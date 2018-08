Zinema

Seigarren jardunaldia

Elias Querejetak Zinemira saria jasoko du Euskal Zinemaren galan

Erredakzioa

2011/09/21

Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango duzu, eitb.com-en, 20:45ean. 'Bi anai' lanaren estreinaldiaz gain, Benito Zambranoren eta Wan Xiashuairen lan berriek piztuko dute arreta asteazken honetan.

Euskal Zinemaren gala egingo dute gaur iluntzean Victoria Eugenia Antzokian. Han, Elias Querejeta ekoizleak Zinemira saria jasoko du, euskal zinemagintzak haren ibilbideari egindako aitorpenaren erakusgarri. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango duzu, eitb.com-en, 20:45etik aurrera.



Victoria Eugenian 'Bi anai' Imanol Rayok zuzendutako filma ere estreinatuko dute, eta 'Zeinek gehiago iraun' Gregorio Murok zuzendutako film laburra ikusteko aukera ere egongo da.



Nazioarteko jaialdietan parte hartu duten eta sariak jaso dituztenzuzendarien txanda izango da gaurkoan. Wang Xiaoshuaik eta BenitoZambranok ibilbide mardula dute eta Joao Canijok zuzendari handienalboan lan egin du. Zabaltegi Perlak sailean, Kore Eda japoniarraren lanberria ikusteko aukera izango dugu eta Zabaltegin zuzendari berrientxanda izango da.



Wang Xiaoshuai '11 lore' filmarekin lehiatuko da Sail Ofizialean.Zuzendari txinatarrak filmarekin Zilarrezko Hartza eskuratu zuen 'Shiqisui de dan che (Beijing Bicycle, 2001)' eta, sei urte geroago, gidoionenaren Zilarrezko Hartza irabazi zuen, 'Zuo You (In Love we Trust)"filmarekin. Lan berrian Wang Han hamaika urteko mutikoak eta ihesi doanhiltzaile batek aurrez aurre topo egingo dute.



'Ahots lokartua' aurkeztuko du Benito Zambranok. 'Solas' (1999), 'PadreCoraje' (2002) eta 'Habana Blues' (2005) lanak egin dituen zuzendariak Hortensiaren bizipenak dakartza. Haurdun dagoen emakumea Fernando,borrokan dabilen senarra, laguntzeagatik atxilotu dute etaheriotza-zigorra ezarri diote.



João Canijo portugaldarrak Manoel de Oliveira, Alain Tanner eta WimWenders zuzendarien alboan lan egin du, besteak beste. 'Nire odolarenodola" Sail Ofizialean aurkezten duen filmean Lisboako kanpoaldean biziden familia baten kontakizuna dakar.



Zabaltegi saila zuzendari berrien lehendabiziko lanek markatuko dute:



Hadar Friedlichek 'Emek tiferet/A Beautiful Valley" aurkeztuko du.Hainbat film labur egin dituen zuzendariak Hanna Mendelssohn 80 urtekoalargunaren bizimodua erakutsiko digu.



'Ending Note (Death of a Japanese Salesman)" Mami Sunadak zuzendutakolehen dokumentala da. Bere aitaren, Tomoaki Sunadaren, bizitzako azkenhilabeteak erakutsiko dizkigu. Filma minbiziak jota dagoen protagonistakidatzitako egunkarian oinarritua dago.



Sebastian Meise austriarraren lehendabiziko filmean ('Stillleben / StillLife") bere prostitutei bere alabarena egin dezaten ordaintzen diengizon bat aurkituko dugu.



'Wild Bill" da Dexter Fletcher aktorearen lehendabiziko filmarentitulua. Horretan, zortzi urte kartzelan eman ostean, Bill Ward presoohiak ia ezagutzen dituen bi semeren kargu egin beharko du.



Kore Eda Japoniako zuzendari ezagunenetakoa da, 'Maborosi no hikari(Maborosi, 1995)" lanarekin Venezian saritu zutenetik. Zabaltegi Perlaksailean aurkeztuko duen lan berrian ('Nochi-no-hi/The Days After"), semejaioberria hil eta gero ume bat agertuko zaio bikote bati.



Irailaren 21eko programazioa:



19:30 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

11 Flowers

Zuzendaria: Wang Xiaoshuai

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



12:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

11 Flowers

Zuzendaria: Wang Xiaoshuai

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



09:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

La voz dormida

(Ahots lokartua)

Zuzendaria: Benito Zambrano

J.B. Azpitituluak ingelesez.



22:30 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

La voz dormida

(Ahots lokartua)

Zuzendaria: Benito Zambrano

J.B. Azpitituluak ingelesez.



16:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Sangue do meu sangue

(Nire odolaren odola)

Zuzendaria: João Canijo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



09:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

11 Flowers

Zuzendaria: Wang Xiaoshuai

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



12:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Happy End

Zuzendaria: Björn Runge

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



16:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Kiseki / I Wish

(Kiseki)

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.





23:30 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Le Skylab

Zuzendaria: Julie Delpy

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



19:30 Principal Sail Ofiziala

Rampart

Zuzendaria: Oren Moverman

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Kutxa-Zuzendari Berriak sarietarako hautagaia

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



16:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

Los pasos dobles

(Oinkada bikoitzak)

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



23:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

The Deep Blue Sea

Zuzendaria: Terence Davies

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



12:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Emek tiferet / A Beautiful Valley

Zuzendaria: Hadar Friedlich

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



19:30 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Ending Note (Death of a Japanese Salesman)

Zuzendaria: Mami Sunada

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



15:30 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Stillleben / Still Life

(Stillleben)

Zuzendaria: Sebastian Meise

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



09:30 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Urte berri on, amona!

Zuzendaria: Telmo Esnal

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



17:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Wild Bill

Zuzendaria: Dexter Fletcher

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



22:00 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Emek tiferet / A Beautiful Valley

Zuzendaria: Hadar Friedlich

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



24:00 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Ending Note (Death of a Japanese Salesman)

Zuzendaria: Mami Sunada

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



09:30 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Stillleben / Still Life

(Stillleben)

Zuzendaria: Sebastian Meise

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



14:00 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Wild Bill

Zuzendaria: Dexter Fletcher

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



22:45 Principe, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Urte berri on, amona!

Zuzendaria: Telmo Esnal

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



16:00 Principe, 7 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Á annan veg / Either Way

Zuzendaria: Hafsteinn Gunnar Sigur?sson

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



24:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Perlak

Shame

Zuzendaria: Steve McQueen

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



18:45 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

Tyrannosaur

(Tiranosauroa)

Zuzendaria: Paddy Considine

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia



16:00 Principal Zabaltegi-Perlak

Tyrannosaur

(Tiranosauroa)

Zuzendaria: Paddy Considine

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



23:15 Principe, 7 Zabaltegi-Perlak

Duo ming jin / Life Without Principle

Zuzendaria: Johnnie To

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz



21:30 Principe, 7 Zabaltegi-Perlak

L’Envahisseur / The Invader

Zuzendaria: Nicolas Provost

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



22:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Bereziak

Nochi-no-hi / The Days After

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz



18:00 Principal Zabaltegi-Bereziak

Nochi-no-hi / The Days After

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



18:00 Principe, 7 Zabaltegi-Bereziak

El cuaderno de barro

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



22:45 Principe, 9 Zabaltegi-Bereziak

Extraterrestre

(Estralurtar)

Zuzendaria: Nacho Vigalondo

J.B. Azpitituluak ingelesez.



18:00 Antiguo Berri, 1 Zabaltegi-Bereziak

Carrière, 250 metros

Zuzendaria: Juan Carlos Rulfo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



20:30 Antiguo Berri, 1 Zabaltegi-Bereziak

Crazy Horse

Zuzendaria: Frederick Wiseman

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



18:00 Antiguo Berri, 2 Zabaltegi-Bereziak

Neil Young Journeys

Zuzendaria: Jonathan Demme

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz



20:30 Antiguo Berri, 2 Zabaltegi-Bereziak

Sur la planche

Zuzendaria: Leïla Kilani

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz



20:30 Antiguo Berri, 3 Zabaltegi-Bereziak

Le chat du rabbin

Zuzendaria: Joann Sfar, Antoine Delesvaux

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz



22:30 Antiguo Berri, 7 Zabaltegi-Bereziak

Puzzled Love

Zuzendaria: ESCAC

J.B. Azpitituluak ingelesez.



23:00 Principe, 3 Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

Snowtown

Zuzendaria: Justin Kurzel

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz



20:45 Teatro Victoria Eugenia Zinemira-Estreinaldiak

Bi anai

Zuzendaria: Imanol Rayo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Euskal Zinemaren Gala



20:45 Teatro Victoria Eugenia Zinemira-Estreinaldiak

Zeinek gehiago iraun

Zuzendaria: Gregorio Muro

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Euskal Zinemaren Gala

Azken emanaldia



18:00 Antiguo Berri, 3 Zinemira-Informazio Saia

Next Music Station: Lebanon

Zuzendaria: Fermin Muguruza

J.B. Azpititulu elektronikoak euskaraz.

Azken emanaldia