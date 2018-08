Zinema

Lehen Zinemaldia 2.0, martxan

2011/09/16

Sare sozialak protagonista izango dira gaurko irekiera ekitaldian. Eitb.com bitartez jarraitu ahal izango da zuzenean. Gero, Juan Carlos Fresnadilloren Intruders lana izango da ikusgai.

Barbara Goenagak eta Marta Eturak Zinemaldiaren 59. edizioari hasiera emango diote gaur. Jose Luis Rebordinosen lehen Zinemaldia izango da zuzendari bezala.

Irekiera ekitaldia eitb.com bitartez jarraitu ahal izango da zuzenean, 21:00etatik aurrera. Zinemaren etorkizuna izango da mintzagai eta sare sozialek protagonismo handia izango dute ekitaldi honetan eta Facebook eta Twitter bidez egingo diren komentarioak Kursaaleko eszenatokian ikusi ahal izango dira. Lehen aldiz, Zinemaldiaren irabazleak jaialdiaren itxiera ekitaldian emango dira jakitera.

Donostian ditugu, besteak beste, Frances McDormand epaimahaiko presidentea, eta Bai Ling, Bent Hamer eta Guillermo Arriaga epaimahai horretako kideak. 'Sarkinak' pelikulako zuzendari eta aktore protagonistak ere iritsi dira Gipuzkoako hiriburura: Juan Carlos Fresnadillo, Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl eta Pilar Lopez de Ayala, besteak beste.



Edurne Ormazabalek gidatuko du Donostia Sariaren Gala. Glenn Closek jasoko du igandean. Bestalde, EITBk El Precio de la libertad tvmoviea estreinatuko du, Mario Onaindiaren bizitzaren inguruko lana, hain zuzen ere.

Juan Carlos Fresnadillo zuzendariaren Intruders pelikulak irekiko du Donostiako Zinemaldiaren 59. edizioa. Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl, Pilar López de Ayala eta Kerry Fox dira protagonistak eta thiller fantastikoaren generoan koka dezakegu.

Gainera, Zabaltegi-Perlas sailak Terrence Malicken The Tree of Life lana estreinatuko du, FIPRESCI saria.

Gainera, Martín Scorsesek egindako George Harrisonen inguruko lana ere estreinatuko dute Zabaltegi-Bereziak sailean: George Harrison: Living in the Material World



Ostirala, irailaren 16ko programazioa:



11:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Intruders

Zuzendaria: Juan Carlos Fresnadillo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Lehiaketatik Kanpo.

21:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Intruders

Zuzendaria: Juan Carlos Fresnadillo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Lehiaketatik Kanpo.

09:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Intruders

Zuzendaria: Juan Carlos Fresnadillo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Lehiaketatik Kanpo.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

19:30 Principal Sail Ofiziala

No habrá paz para los malvados

Zuzendaria: Enrique Urbizu

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

24:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Perlak

The Tree of Life

(Bizitzaren zuhaitza)

Zuzendaria: Terrence Malick

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

FIPRECI Sari Nagusia

20:00 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

The Tree of Life

(Bizitzaren zuhaitza)

Zuzendaria: Terrence Malick

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Inaugurazioa Zabaltegi. FIPRECI Sari Nagusia

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia

16:30 Principal Zabaltegi-Perlak

The Tree of Life

(Bizitzaren zuhaitza)

Zuzendaria: Terrence Malick

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

FIPRECI Sari Nagusia

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

18:30 Principe, 7 Zabaltegi-Perlak

Pina (3D)

(Pina)

Zuzendaria: Wim Wenders

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia

22:45 Principe, 7 Zabaltegi-Perlak

Pina (3D)

(Pina)

Zuzendaria: Wim Wenders

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

15:00 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Bereziak

George Harrison: Living in the Material World

Zuzendaria: Martin Scorsese

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

24:00 Principal Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

Edogawa ranpo ryôki-kan: Yaneura no sanposha / Watcher in the Attic

()

Zuzendaria: Noboru Tanaka

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia

24:00 Principal Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

Hana to hebi / Flower and Snake

Zuzendaria: Masaru Konuma

J.B azpititulu elektronikoak gaztelaniaz eta ingelesez

Azken emanaldia

16:00 Kursaal, 2 Horizontes Latinos

Asalto al cine

Zuzendaria: Iria Gómez Concheiro

J.B. Azpitituluak ingelesez.

21:30 Kursaal, 2 Horizontes Latinos

Bonsái

Zuzendaria: Cristián Jiménez

J.B. Azpitituluak ingelesez.

19:00 Kursaal, 2 Horizontes Latinos

Miss Bala

Zuzendaria: Gerardo Naranjo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Inaugurazioa – Lehiaketa barnean

12:00 Teatro Victoria Eugenia Horizontes Latinos

Asalto al cine

Zuzendaria: Iria Gómez Concheiro

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

14:00 Principal Horizontes Latinos

Bonsái

Zuzendaria: Cristián Jiménez

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

21:45 Principal Horizontes Latinos

Miss Bala

Zuzendaria: Gerardo Naranjo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

16:15 Principe, 2 Made in Spain

El abrazo de los peces

Zuzendaria: Chema Rodríguez

J.B. Azpitituluak ingelesez.

18:30 Principe, 2 Made in Spain

El mundo que fue y el que es

Zuzendaria: Pablo Llorca

J.B. Azpitituluak ingelesez.

20:30 Principe, 7 Made in Spain

Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis letal) (3D)

Zuzendaria: Santiago Segura

J.B. Azpitituluak ingelesez.

18:30 Principe, 9 Zinemira-Estreinaldiak

El último paso

(Azken bidaia)

Zuzendaria: Enara Goikoetxea, Iurre Telleria

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

20:45 Principe, 3 Culinary Zinema: Zinema eta gastronomia

Les Émotifs anonymes

(Lotsati anonimoak)

Zuzendaria: Jean-Pierre Améris

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin