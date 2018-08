Zinema

Zinemaldia

Berlinaleren distirak zinema mundua argituko du

2012/02/10

Angelina Joliek 'In The Land of Blood and Honey' aurkeztuko du, Javier Bardemek Saharako gatazka izango du mintzagai eta Uma Thurmanek eta Robert Pattinsonek 'Bel Ami' aurkeztuko dute.

01:20

Iruzkinak