LABO 2012

Clermont-Ferrand jaialdiko film labur berrienak, Donostian ikusgai

Erredakzioa

2012/02/21

Besteak beste, fikzio animatuak eta iPhone batez eginiko film labur bat ikusi ahalko dira bertan.

Clermont-Ferrand jaialdiko Labo sailekoek hautatutako film labur esperimentalak izango dira ikusgai aste honetan Donostian. Ikusleek, besteak beste, fikzio animatuak eta iPhone batekin eginiko film labur bat ikusi ahalko dituzte.



Donostia Kulturako Zinema arduradunak, Josemi Beltránek, LABOko Hautagaitza Batzordeko kidea den Sébastien Duclocherrekin eta zinema-jaialdi frantziarrean saritutako laburmetraiaren zuzendaria den Guillermo García Carsirekin batera aurkeztu du zikloa.



Duclocherrek, besteak beste, Jens Assur argazkilari suediarraren "Killing the chickens to scare the monkeys" lana azpimarratu du. Epaimahaiak aipamen berezia egin zion, argazki-kazetaritza belikoaren sentsazionalismoa salatzearren.

Donostia Kulturak eta Tabakalerak antolatutako erakusketa honetan, Frantziako jaialdian Labo sailean ikusgai egon ziren 34 film labur eskainiko dituzte, sail ezberdinetan saritutako sei lan, tartean.





Guillermo Garcia Carsi (Pocoyóren sortzailea) zuzendariaren “Doomed” (Zigortuak) lana izango da ikusgai jaialdia abiatzeko. Animaziozko film labur honek animalia bitxi batzuk ditu protagonista, bizirik irauten baino dena suntsitzen ahalegintzen direnak.





Azkenik, otsailaren 27an, larunbatean, mahai-inguru bat izango da Iñigo Salaberria, Gérard Cairaschi eta Koldo Almandozekin.





Hauek dira Donostiako Antzoki Zaharrean otsailaren 21etik aurrera ikusgai egongo diren film laburrak:

Otsailak 21

663114

Passing Through the Night

God View

In Transit

Doomed (Condenados)

Portrait From Haiti

At the Formal

The Centrifuge Brain Project





Otsailak 22





We'll become oil

Night Fishing

Henrick

The Streets of the Invisibles

Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides

Belly





Otsailak 23





Heavy Heads

Wind Over Lake

Choros

Moxie

Meteor

The Pub





Otsailak 24





Galim susitkti, galim nesusitikti

Bobby Yeah

Attach Boat to Motor

Sunday

Dell’ammazzare il maiale

Chase

Moving Stories





Otsailak 25





Die Fliegen (The Birds II)

Killing the Chickens to Scare the Monkeys

Hope

Le Songe de Poliphile

Derivation

il Capo

How to Raise the Moon

Otsailak 27





Mahai-ingurua: 10 urte esperimentatzen