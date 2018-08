Zinema

Oscar sariak

2012ko Oscar sarietako irabazleen zerrenda

Erredakzioa

2012/02/27

Hona hemen 2012ko Oscar sarietan irabazle suertatu direnen zerrenda.

Film onena: "The Artist"



Gizonezko aktore onena: Jean Dujardin, "The Artist"



Emakumezko aktore onena: Meryl Streep, "Burdinazko dama"



Bigarren gizonezko aktore onena: Christopher Plummer, "Beginners"



Bigarren emakumezko aktore onena: Octavia Spencer, "The Help"



Zuzendari onena: Michel Hazanavicius, "The Artist" filmeagatik



Ingelesez egina ez den film onena: Irango "Nader eta Simin, banaketa baten istorioa"



Gidoi egokitu onena: "Ondorengoak" pelikula



Gidoi onena: Woody Allenen "Midnight in Paris"



Animazioko film luze onena: "Rango"



Zuzendaritza artistiko onena: "Hugo"



Argazkilaritza onena : "Hugo"



Soinu grabazio onena: "Hugo"



Soinu editatze onena: "Hugo"



Soinu banda onena: "The Artist", Ludovic Bource



Abesti onena: "Man or Muppet"



Jantzi onenak: "The Artist"



Dokumental luze onena: "Undefeated"



Dokumental labur onena: "Saving Face"



Editatze onena: "The Girl with the dragon tattoo"



Makillaje onena: "Burdinezko dama"



Animazioko film labur onena: "The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore"



Laburmetraia onena: "The Shore"



Ikusizko efektu onenak: "Hugo"