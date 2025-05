Zinema Jaialdia Cannes, zinema besarkatzeko gertu N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/05/13 12:45 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/13 13:03 (UTC+2) 78. edizioko kartelean 'Un homme et une femme' filmeko besarkada jaso duen jaialdiko alfonbra gorria zabalduta dago dagoeneko, Robert De Niro Ohorezko Urrezko Palmaren irabazlearen eta Scarlet Johanssonen eta Kristen Stewart, lehen filma zuzendu duten bi aktoreren, zain. 'Un homme et une femme' filmeko besarkada jaso du aurtengo kartelak. Argazkia: Efe. Whatsapp

Canneseko zinema jaialdiaren 78. edizioa gaur, asteartearekin, hasiko da, eta Kosta Urdineko hiria zinemaren hiriburu dirdiratsua izango da 12 egunez. Alfonbra gorria zabalduta dago dagoeneko La Croisette pasealekuan, eta berorren gainetik ibiliko dira Robert de Niro irekiera ekitaldian ohorezko Urrezko Palma jasotzeko aukeratua, Tom Cruise, Scarlett Johansson, Paul Mescal, Pedro Pascal, Benicio del Toro, Emma Stone eta Kristen Stewart, besteak beste.

Tom Cruise buru dela, 'Mission: Impossible' sagako azken filma aurkeztuko dute, eta Scarlett Johansson eta Kristen Stewart aktoreek zuzendari moduan egin duten lehen pelikulak aurkeztuko dituzte, 'Eleanor, the Great' eta 'The Chronology of Water', hurrenez hurren.

Jada kale argietan, fatxadetan eta erakusleihoetan paratu dituzten kartelek Anouk Aimée eta Jean-Louis Trintignant aktoreek 'Un homme et une femme' filmean elkarri emandako besarkada ageri da. Berriro maitemindu diren bi alargunen istorioa kontatzen du Claude Lelouch frantses zinemagilearen filmak, 1966an Cannesen Urrezko Palma irabazi zuen pelikulak.

Juliette Binoche frantses aktorea da aurtengo epaimahaiaren burua, eta ondoan izango ditu, Urrezko Palmaren irabazlea ebazteko, Halle Berry eta Jeremy Strong aktoreak, Alba Rohrwacher, Hong Sangsoo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas eta Payal Kapadia zuzendariak eta Leïla Slimani idazlea.

Epaimahaikideen saria irabazteko hautagaiak dira, besteak beste, Wes Anderson eta Richard Linklater estatubatuar zuzendariak, Julia Ducornau frantsesa, Dardenne anaiak, Carla Simón katalana, Oliver Laxe galiziarra, Jafar Panahi irandarra eta Kleber Mendonça Filho brasildarra.