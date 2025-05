Zinema Maiatzak 26-30 Zinemagileen Artean jaialdiak emakume zinemagileen begirada jarriko du erdigunean N. V. | EITB Media Publikatuta: 2025/05/26 10:35 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/26 10:35 (UTC+2) Bilboko zinema jaialdiak sei film eskainiko ditu, eta ahotsa emango die kameraren atzean jarduten diren hainbat emakumeri. Ostiralean "My Favourite Cake" irandar filma ikusiko da. Argazkia: Hamid-Janipour. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Zinemagileen Artean emakumeek egindako zinema karabanaren 14. edizioa maiatzaren 26tik 30era egingo dute, Bilbon. Klaketa Árabe egiptoar ekoiztetxeak eta Kultura Communication y Desarrollo Gobernuz Kanpoko Erakundeak antolatzen dute ziklo ibiltari hau, "zineman kristalezko sabaia apurtzeko helburuz".

Azkuna Zentroko Golem Alhóniga zinema aretoetan ikusgai jarriko dituzte, astelehenean, A state of passion Gazako triskantzari begiratzen dion filma (Carol Mansour eta Muna Khalidi zuzendariak Bilbon egongo dira); asteartean, Faruk Istanbulgo gentrifikazioa hizpide hartzen duen pelikula (Asli Özge zuzendaria ere Bilbon egongo da); asteazkenean, Union Amazoneko beharginen langile borroka hurbiltzen duen dokumentala (Brett Story zuzendarikideak bideoei bidez hitz egingo du); ostegunean, Black Box Diaries indarkeria matxistari buruzko dokumental japoniarra; eta ostiralean, My favourite cake Maryam Moghadam irandar zuzendariaren filma eta Mujeres No Domesticadas elkarteari buruzko dokumentala.

Sarrerak 3 euroan eros daitezke, pelikulak gaztelaniazko azpidatziekin ikusi ahalko dira eta saioak 17:00etarako, 19:00etarako eta 21:30etarako daude programatuta.