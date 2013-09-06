Zinemaldia
Epaimahaia
Todd Haynes, Zinemaldiko epaimahai ofizialeko presidentea
2013/09/06
Zinemagileak Mariela Besuievsky, Valeria Bruni Tedeschi, David Byrne, Paulina García, Cesc Gay eta Diego Luna izango ditu lagun.
Albisteak (1)
Bideoak (1)
Informazio gehiago (1)
Donostiako Zinemaldiaren 61. edizioak sail guztietako epaimahaiak aurkeztu ditu. Irailaren 20tik 28ra egingo dute jaialdia eta, gainera, sail askotarako hainbat izenburu berri iragarri dituzte.
Todd Haynes zinemagilea da epaimahai ofizialeko presidentea eta Mariela Besuievsky (ekoizlea), Valeria Bruni Tedeschi (aktorea eta zuzendaria), David Byrne (musikaria), Paulina García (aktorea), Cesc Gay (zuzendaria) eta Diego Luna (aktorea) izango ditu lagun.
Gainera, hainbat film berri iragarri dituzte: Dallas Buyer's Club, Jean-Marc Vallée zuzendariarena, eta L'amour est un crime parfait, Arnaud eta Jean-Marie Larrieu anaiena, Perlak sailean eta Paraíso, Mariana Chenillorena, Zuzendari Berriak sailean lehiatuko da.
Jose Luis Rebordinos jaialdiaren zuzendariak esan du Zinemaldia "topalekua" dela, ikusle bakoitzaren "aniztasunetik" proposamen ezberdinak aurkitu baitaitezke. Horrela, "oroimenean arrasto ahaztezina" utz dezakete jaialdiko pelikulek.
DONOSTIA ZINEMALDIAREN 61. EDIZIOKO EPAIMAHAIKIDEAK
EPAIMAHAI OFIZIALA
Epaimahaiburua: Todd Haynes (zuzendaria) Mariela Besuievsky (ekoizlea) Valeria Bruni Tedeschi (aktorea eta zuzendaria) David Byrne (musikaria) Paulina García (aktorea) Cesc Gay (zuzendaria) Diego Luna (aktorea)
KUTXA ZUZENDARI BERRIAK SARIAREN EPAIMAHAIA
Epaimahaiburua: Marina Stavenhagen (gidoilaria) Oskar Alegria (zuzendaria) Carmen Cobos (ekoizlea) Sophie Mirouze (La Rochelleko Nazioarteko Zinema Jaialdiko koordinatzaile artistikoa) Karel Och (Karlovy Varyko Nazioarteko Zinema Jaialdiko zuzendari artistikoa)
HORIZONTES SARIAREN EPAIMAHAIA
Epaimahaiburua: Bruno Betatti (ekoizlea) Paul Julian Smith (kritikaria eta historiagilea) Adriana Ugarte (aktorea)
EUSKAL ZINEMAREN IRIZAR SARIAREN EPAIMAHAIA
Epaimahaiburua: Asier Altuna (zuzendaria) Anari Alberdi (cantaria) Itziar Nogeras (kultur kudeatzaile)
ZINEMA IKASLEEN NAZIOARTEKO TOPAKETETAKO EPAIMAHAIBURUA
Epaimahaiburua: Amat Escalante (zuzendaria)
orain albiste
albisteak
albisteak
Kirola
albisteak
albisteak
albisteak
albisteak
Kirola
Bisitatuena
© EITB - 2018 - Pribatutasun Politika - Lege Oharra - Cookien erabilera - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa