Zinemaldia

Emily Watson Zinemaldiak ohoratutakoen zerrendan dago jadanik

Natxo Velez | eitb.eus

2015/09/25

Britainiar aktoreak esker onez hartu du Donostia saria Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariaren eskutik. Bere ibilbidean ondoan izan dituen guztiei eskaini die.

Emily Watson britainiar aktorearen gau handian, Edurne Ormazabal aurkezleak ekitaldian bildutakoei ongietorria eman die, eta 1986tik Zinemaldiaren saria jaso duten izarren errepasoa egin du, pantailara agertzeko gonbita egin die Gregory Peck, Glenn Ford, Bette Davis, Lauren Bacall, Jeremy Irons, Anjelica Houston, Fernando Fernan Gomez, Jessica Lange, Sean Penn, Woody Allen, Meryl Streep, Oliver Stone eta beste askori. Gaua argitu du izarron dirdirak, esan gabe doa.

Watson “aktore berezia, britainiar aktore gailenetakoa” dela esan du Ormazabalek hitza berriz hartuta, eta bere ibilbide oparoko filmen lagin bat eskaini dute jarraian entzunaretoko pantailan: “Breaking the waves”, “Hilary and Jackie”, “Angela’s ashes”, “Cradle will rock”, “Metroland”, “Punch-drunk love”, “Fireflies in the garden”, “Cold souls”, “The life and death of Peter Sellers”, “Anna Karenina”, “The theory of everything”, “The book thief”...

Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariaren eskutik jaso du saria Emily Watsonek, txalo artean, “Eskerrik asko, Donostia” euskaraz esanik eta behin eta berriz hitzez eta imintzio bidez esker ona adieraziz. Txalo zaparradak apaldutakoan, bere ibilbide osoan beste pertsona batzuena egiten aritu dela eta jendaurrean pertsonaiaren batena egin barik egotea zaila egiten zaiola aitortu du.

“Filmen giltzarria kolaborazioa da, eta ezingo nintzatekeen gaur Donostian egon nirekin orain arte lan egin dutenen laguntzarik gabe. Nire bizitzaren zati handi bat zor diet lagundu didaten guztiei”.

“Bihotz-bihotzetik eskerrak eman nahi dizkiet kolaboratzaile horiei, hainbeste paper interesgarri, nirea baino bizimodu interesgarri asko, pantailaratzeko pribilegioa eman didatelako. Ezingo nezakeen laguntzarik gabe egin, senarra eta duela 20 urtetik nirea agentea izan dena ondoan izan ditut”, adierazi du bukatzeko.

Saria emateko ekitaldiaren ondoren, “Un dia perfecte per volar” Marc Recha zuzendariaren lana proiektatu dute Kursaalen. Bihar jakingo da Sail Ofizialean lehiatu den film horrek saririk eramango ote duen, 21:00etan hasiko den amaiera galan.