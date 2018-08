Zinemaldia

Irak, Jordania eta Maroko Zinemaldian izango dira

2010/08/30

Seigarren edizioa egingo du aurten 'Zinema mugimenduan' sailak eta irailaren 20an izango da, aukeratutako lau filmak proiektatuz.

Magrebeko eta portugesez hitz egiten duten Afrikako herrialdeetako zinemak tokia izango du Donostiako Zinemaldian, seigarren aldiz. Irailaren 20an izango da zita, aukeratutako lau filmak proiektatuz:&' || 'nbsp;Jano Rosebianiren Chaplin of the Mountains, Mahmoud al Massaden This is my picture when I was Dead, Atia Al-Daradji eta Mohamed Al-Daradjiren House for sale eta Leïla Kilaniren Sur la planche.&' || 'nbsp;

Aukeratutako zuzendarietatik hiruk programa honetan lehen ere hartu dute parte:. Bai Mahmoud al Massad jordaniarrak, bai Leïla Kilani marokoarrak Zinema Mugimenduan ekimenaren hirugarren edizioan hartu zuten parte, hurrenez hurren, Recycle eta Nos lieux interdits proiektuekin. Edizio hartan, sortzaile jordaniarra izan zen garaile. Mohamed Al-Daradji aurtengo edizioan aurkeztuko duten House For Sale proiektuko zuzendarikidea da, eta bere Son of Babylon filma In The Sands of Babylon metrajetik abiatuta egin ahal izan zuen; hau da, Zinema Mugimenduan ekimenaren bosgarren edizioa irabazi zuen proiektutik abiatuta. Obra horrekin, Al-Daradji zuzendariak Sundance zinema jaialdian hartu zuen parte (World Cinema Dramatic Competition), eta Amnesty International Film Prize eta Peace Film Award (Berlinaleko Panorama saila) sariak eskuratu zituen.



''ZINEMA&' || 'nbsp;MUGIMENDUAN&' || 'nbsp;6'' ZIKLOAREN&' || 'nbsp;PROGRAMA



Astelehena, 20



10:00etan. Chaplin of the Mountains

12:00etan. This Is My Picture When I Was Dead

15:00etan. House for Sale

17:00etan. Sur la planche