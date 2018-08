Zinemaldia

Lehenengo jardunaldia

Zinemaldia 2010: irailaren 17ko programazioa

Erredakzioa

2010/09/17

Hemen duzu ostiral honetan Zinemaldian ikusgai izango diren pelikulen zerrenda.

Sail Ofiziala

Chicogrande

Zuz.: Felipe Cazals

11:00: Kursaal, 1

21:00: Kursaal, 1

Vazquez Handia

Zuz.: Óscar Aibar

19:30: Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna).

Horizontes Latinos

Abel

Zuz.: Diego Luna

14:00: Principal

19:00: Kursaal, 2

Zabaltegi

Poetry

Zuz.: Lee Changdong

16:00: Principal

20:30: Victoria Eugenia

24:00: Kursaal, 2

Barney’s Version

Zuz.: Richard J. Lewis

20:00 Principe, 3

Blog

Zuz.: Elena Trapé

16:30 Kursaal, 2

22:00 Principal

Marieke, Marieke

Zuz.: Sophie Schoukens

21:30 Kursaal, 2

FIPRESCI Saria

The Ghost Writer (El escritor)

Zuz.: Roman Polanski

17:00 Teatro Victoria Eugenia

22:30 Principe, 7



Zinemira-Panorama de Cine Vasco

La plaza de la música

Zuz.: Juan Miguel Gutiérrez

20:15: Principe, 9

Made in Spain

El mal ajeno

Zuz.: Oskar Santos

22:45:&' || 'nbsp;Principe, 3

Celda 211

Zuz.: Daniel Monzón

16:00 Principe, 7

La terra habitada

Zuz.: Anna Sanmartí

20:30 Principe, 7

El problema, testimonio del pueblo saharaui

Zuz.: Jordi Ferrer, Pablo Vidal

22:30 Principe, 9

Esquivar y pegar

Zuz.: Adán Aliaga, Juanjo Jiménez

16:00 Principe, 9

María y yo

Zuz.: Félix Fernández de Castro

18:00 Principe, 9

Zinerik Handiena Txikientzat

Nanny McPhee and the Big Bang

Zuz.: Susanna White

10:00 belodromoa (euskaraz)



Atzera begirako klasikoa. DON SIEGEL

Invasion of the Body Snatchers (La invasión de los ladrones de cuerpos)

18:00 Principe, 3

Riot in Cell Block 11

16:00 Principe, 3

Hitler Lives

20:30 Principe, 6



Night unto Night

18:15 Principe, 6

Star in the Night

16:00 Principe, 6

The Big Steal

20:30 Principe, 6

The Duel at Silver Creek

22:30 Principe, 6

The Verdict

16:00 Principe, 6

Coogan''s Bluff

18:30 Principe, 7

Atzera begirako tematikoa: .doc Ez fikzioaren bide berriak

Erkennen und verfolgen / War at a Distance

Zuz.: Harun Farocki

20:30 Principe, 2

Tarnation

Zuz.: Jonathan Caouette

22:00 Principe, 2



The Marina Experiment

Zuz.: Marina Lutz

22:00 Principe, 2

Tie Xi Qu: West of the Tracks (Parts 1, 2, 3)

Zuz.: Wang Bing

16:00 Principe,

Aileen: Life and Death of a Serial Killer

Zuz.: Nick Broomfield, Joan Churchill

17:00 Principe, 10

The Filth and the Fury (La mugre y la furia)

Zuz.: Julien Temple

22:00 Principe, 10

The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara

Zuz.: Errol Morris

19:30 Principe, 10