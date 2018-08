Zinemaldia

Hirugarren jardunaldia

Zinemaldia 2010: irailaren 19ko programazioa

Erredakzioa

2010/09/19

Hemen duzu igande honetan Zinemaldian ikusgai izango diren pelikulen zerrenda.

Sail Ofiziala

Bizikleta, koilara, sagarra

Zuz.Carles Bosch

09:00 Victoria Eugenia

12:00 Kursaal, 1

Lisboako Misterioak

Zuz.: Raúl Ruiz

11:30 Victoria Eugenia

16:00 Kursaal, 1

Neds

Zuz.: Peter Mullan

09:00 Kursaal, 1

22:00 Kursaal, 1

Deabrua ikusita nago

Zuz.: Kim Jee-Woon

23:00 Victoria Eugenia

Vazquez Handia

Zuz.: Óscar Aibar

18:30 Victoria Eugenia

Koloreak iluntasunean

Zuz.: Sophie Heldman

16:30 Victoria Eugenia

Chicogrande

Zuz.: Felipe Cazals

20:30 Antiguo Berri





Horizontes Latinos

Norberto apenas tarde

Zuz.: Daniel Hendler

16:30 Kursaal, 2

19:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

A tiro de piedra

Zuz: Sebastián Hiriart

09:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

16:00 Principe, 3

Rompecabezas

Zuz: Natalia Smirnoff

18:30 Principe, 3

Abel

Zuz: Diego Luna

18:30 Antiguo Berri, 6

Zabaltegi

Happythankyoumoreplease

Zuz: Josh Radnor

16:00 Principe, 7

24:00 Kursaal, 2

Bal / Honey (Miel)

Zuz:: Semih Kaplanoglu

16:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

20:45 Teatro Victoria Eugenia

How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?

Zuz: Norberto López Amado, Carlos Carcas

20:30 Principe, 3

Buried

Zuz: Rodrigo Cortés

23:00 Principe, 7

Poetry

Zuz: Lee Changdong

22:45 Antiguo Berri, 2

Cirkus Columbia

Zuz: Danis Tanovic

22:30 Antiguo Berri, 7

Izarren argia

Zuz: Mikel Rueda

19:00 Kursaal, 2

22:00 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

Schemer / Dusk

Zuz: Hanro Smitsman

09:30 Kursaal, 2

20:45 Principe, 7

Smukke mennesker / Nothing''s All Bad

Zuz: Mikkel Munch-Fals

14:00 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

21:30 Kursaal, 2

La tête ailleurs

Zuz: Frédéric Pelle

18:30 Principe, 7

Blog

Zuz: Elena Trapé

20:30 Antiguo Berri, 6

Marieke, Marieke

Zuz:: Sophie Schoukens

16:00 Antiguo Berri, 6

Yves Saint Laurent, l’amour fou

Zuz: Pierre Thoretton

12:00 Kursaal, 2

24:00 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)





Zinemira

TTAUP, TTAUP! Arraun kolpeka

Zuz: Eneko Dorronsoro

20:30 Principe, 9



Amerikanuak

Zuz: Nacho Reig

19:00 Principe, 2

La plaza de la música

Zuz: Juan Miguel Gutiérrez

21:00 Antiguo Berri, 8





Made in Spain

El cónsul de Sodoma

Zuz: Sigfrid Monleón

16:00 Antiguo Berri, 2

[REC]2

Zuz: Jaume Balagueró, Paco Plaza

18:30 Antiguo Berri, 2

Nacidas para sufrir

Zuz: Miguel Albaladejo

19:30 Antiguo Berri, 4

Rabia

Zuz: Sebastián Cordero

22:00 Antiguo Berri, 4

La isla interior

Zuz: Dunia Ayaso, Félix Sabroso

17:00 Antiguo Berri, 7



Despicable Me (Gru, mi villano favorito)Zuz:: Chris Renaud, Pierre Coffin18:30 Belodromoa

Atzera begirako klasikoa. DON SIEGEL

An Annapolis Story

16:30 Principe, 6

Crime in the Streets

20:30 Principe, 6

Night unto Night

18:30 Principe, 6

Spanish Affair (Aventura para dos)

22:30 Principe, 6

Dirty Harry (Harry el sucio)

16:00 Principe, 9

Invasion of the Body Snatchers (La invasión de los ladrones de cuerpos)

18:30 Principe, 9

The Beguiled (El seductor)

22:30 Principe, 9

Riot in Cell Block 11

17:00 Antiguo Berri, 4





Atzera begirako tematikoa: .doc Ez fikzioaren bide berriak

Los Angeles Plays Itself

Zuz: Thom Andersen

21:30 Principe, 2

Tie Xi Qu: West of the Tracks (Parts 1, 2, 3)

Zuz: Wang Bing

16:00 Principe, 2

De fem benspaend / The Five Obstructions (Cinco condiciones)

Zuz: Jørgen Leth, Lars von Traer

22:45 Principe, 3

Aileen: Life and Death of a Serial Killer

Zuz: Nick Broomfield, Joan Churchill

19:30 Principe, 10

Bright Leaves

Zuz: Ross McElwee

22:00 Principe, 10

En el hoyo

Zuz: Juan Carlos Rulfo

17:00 Principe, 10

Fahrenheit 9/11

Zuz: Michael Moore

22:45 Antiguo Berri, 6

Jogo de cena

Zuz: Eduardo Coutinho

19:30 Antiguo Berri, 7

Route 181

Zuz: Michel Khleifi, Eyal Sivan

16:00 Antiguo Berri, 8

S-21, La machine de mort Khmère rouge (S-21, La máquina roja de matar)

Zuz: Rithy Panh

22:45 Antiguo Berri, 8